Andreu, tras la integración del FHC en el SERIS: "Hoy saldamos una deuda histórica con La Rioja Baja"

LOGROÑO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha destacado en el Parlamento regional que la aprobación de la integración de la Fundación Hospital de Calahorra, FHC, en el Servicio Riojano de Salud como fundación pública sanitaria supone "saldar una deuda histórica con los habitantes de La Rioja Baja" y cumplir "un compromiso que asumí a mi llegada al Gobierno y que figura en el Acuerdo de Gobierno con Podemos e Izquierda Unida".

Durante su intervención en la Cámara, Andreu ha puesto el acento en que el cambio "dotará de estabilidad, de mayor control parlamentario y de mayor apoyo a los recursos y a la prestación sanitaria a los ciudadanos de La Rioja Baja", al tiempo que "va a mejorar la calidad asistencial y nos va a permitir atraer talento, contratando a más y mejores profesionales para la sanidad riojana y ofreciendo un servicio sanitario capaz de despertar mayor confianza entre los propios pacientes".

La responsable del Ejecutivo ha explicado que la medida conseguirá "armonizar la cartera de los servicios asistenciales, disponer de una distribución más racional y coordinada de dicha cartera de servicios, tener a los profesionales sanitarios allí donde resultan más necesarios en cada momento y homogeneizar los regímenes jurídico-laborales del personal".

"PRESIDENTA DE LO PÚBLICO"

Concha Andreu ha defendido que es "la presidenta de lo público" y que esta "convicción personal e ideológica" se está traduciendo en que el Gobierno riojano "está devolviendo a la sanidad pública servicios que nunca debieron de salir de lo público para engordar los bolsillos de la sanidad privada".

"Estamos dando un gran cambio a la sanidad riojana gracias a nuestra apuesta por prestigiar lo público y a nuestros esfuerzos por mantener unos servicios públicos de calidad. Este compromiso, entre otros muchos, diferencia a este Gobierno que presido tras años y años en los que en La Rioja se ha optado por otro modelo bien diferente, un modelo que privilegiaba a la iniciativa sanitaria privada en detrimento de la sanidad pública", ha indicado.

A su juicio, "reforzar los servicios públicos es, hoy más que nunca, imprescindible para el progreso de La Rioja. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas, entre ellas ha demostrado la excelente respuesta que lo público ha ofrecido a la ciudadanía. Por lo tanto, este cambio en la orientación política, y esta apuesta por reforzar la sanidad, la educación y los servicios públicos en general, resulta imprescindible".

La presidenta del Gobierno de La Rioja ha remarcado que la integración de la FHC en el Servicio Riojano de Salud "es parte de nuestra estrategia de reforzar el sistema sanitario público de nuestra comunidad" y constituye un "importantísimo hito" que pone de manifiesto "que el Gobierno que presido cumple sus compromisos, ya que este asunto estaba recogido en el Acuerdo".

"Va a mejorar la calidad asistencial, en primer lugar de los ciudadanos de La Rioja Baja, pero también va a repercutir en toda la comunidad; con esta ley cumplimos un anhelo histórico de los trabajadores del Hospital de Calahorra y de los ciudadanos que residen en La Rioja Baja y situamos al paciente en el centro del sistema, que es el objetivo primordial de nuestra política sanitaria", ha dicho.

"Estamos ante una medida que va a redundar en el prestigio del Hospital de Calahorra y en la atención que prestan los profesionales sanitarios que trabajan en él. Este acuerdo nos permite avanzar hacia un modelo de gestión más transparente", ha afirmado.

En la actualidad, "no se entiende en La Rioja la existencia de una fundación sanitaria que no esté integrada en el Servicio Riojano de Salud, que no pueda ser soportada y controlada por los poderes públicos y que no tenga en la transparencia uno de sus ejes vertebradores", ha proseguido.

Además ha señalado que "gracias a esta esperada transformación, podremos ser capaces de atraer talento, de contratar a más y mejores profesionales para la sanidad riojana ya que, hasta ahora, nos hemos encontrado con dificultades para reforzar las plantillas del centro porque no podíamos competir en igualdad de condiciones con los grandes hospitales públicos".

"MÁXIMA CALIDAD EN LA ATENCIÓN SANITARIA"

La presidenta Andreu ha insistido en que La Rioja cuenta "con un buen sistema de salud, dotado con una amplia cartera de servicios y con una cobertura universal y equitativa en el acceso de salud de la población. Sin embargo, los cambios producidos en la sociedad actual y la escasez crónica de profesionales sanitarios hacen necesario adoptar estrategias que garanticen la máxima calidad en la atención sanitaria que se presta a todos los ciudadanos de La Rioja, con independencia de su lugar de residencia".

Dentro de esas estrategias ha inscrito la integración del hospital calagurritano en el SERIS "con la que garantizamos en todo momento la movilidad de los profesionales sanitarios asegurando la cobertura sanitaria y fomentando la equidad y excelencia pública en el trato al paciente".

Ha indicado que el modelo de fundaciones sanitarias en manos públicas "no ha llegado a cuajar en nuestro país como modelo organizativo a largo plazo" y que "cumplidos sus fines, todas las comunidades autónomas han avanzado hacia su integración o reversión en los servicios autonómicos de Salud mediante el cauce legislativo correspondiente, como hemos hecho ahora en La Rioja con la Fundación Hospital de Calahorra".

Finalmente, ha recalcado que el paso dado, con el respaldo del Parlamento riojano, "es una apuesta clara y decidida por reforzar las capacidades de lo público, algo en lo que mi Gobierno está empeñado como mejor forma de avanzar hacia una sociedad más equitativa y con menor desigualdad. Con este hito avanzamos hacia un futuro mejor desde el convencimiento de que sólo una armadura pública fuerte puede sostener el Estado de Bienestar".