Andreu "satisfecha" por los 1.000 días de legislatura y dice que "llegamos para hacer las cosas de forma diferente"

LOGROÑO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, se ha mostrado "muy orgullosa y satisfecha" del trabajo realizado en estos 1.000 días de legislatura para cumplir el acuerdo de gobierno y ha manifestado que se está haciendo realidad "el necesario cambio político, económico y social que reclamó la ciudadanía riojana en 2019, y lo estamos haciendo, además, habiendo superado una pandemia mundial y enfrentando, en estos momentos, las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania".

Ha sido en la pregunta que le ha planteado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Raúl Díaz, sobre los 1.000 días de Gobierno. Éste ha destacado que el Ejecutivo riojano "ha decido mantener al personal sanitario de refuerzo de la pandemia, frente a Andalucía que ha prescindido de él", así como se ha "reforzado el Estado del Bienestar y recuperar servicios públicos".

Por su parte, Andreu ha asegurado que llegó al poder "con un programa y un acuerdo de gobierno ambicioso, después de demasiados años de un proyecto político totalmente caduco, agotado y anquilosado" y ha defendido que "nos propusimos conseguir una educación más moderna, equilibrada e inclusiva y lo estamos consiguiendo; nos propusimos impulsar una economía absolutamente adormecida, apostando por el diálogo social, la Formación Profesional, la transformación digital de nuestro modelo productivo y el aumento de la inversión en investigación e innovación, y, en vista de las inversiones millonarias que varias grandes empresas han anunciado en La Rioja, lo estamos consiguiendo".

Además, ha recalcado que "nos propusimos recuperar servicios sanitarios que anteriores gobiernos habían externalizado y reforzar con más medios técnicos y profesionales nuestro sistema público de salud y lo estamos consiguiendo, y nos propusimos impulsar políticas en ámbitos clave, en los que no se había movido un dedo durante años, como igualdad, transición energética, vivienda pública o protección del medio ambiente, y lo estamos consiguiendo".

La responsable del Ejecutivo ha insistido en que "sobre todo, llegamos al poder para hacer las cosas de manera diferente: para no utilizar la publicidad institucional a favor o en contra de los medios de comunicación; para ver a la oposición como contrarios políticos y no como enemigos; para favorecer a todos los municipios con los fondos en materia de política local, y no solo a los de nuestro color político; para entender que la institución representa a todos y todas, y no solo a quienes nos han votado, y para hacer políticas con diálogo, llegando a consensos cuando existe la posibilidad, y contando siempre con los colectivos afectados".

ANÁLISIS "TOTALMENTE REALISTA"

Precisamente, sobre estos 1.000 días ha preguntado también el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Pablo Baena, y sobre si era realista el análisis. En su respuesta Andreu ha afirmado que era "totalmente realista", porque La Rioja "está teniendo menos severidad en la situación que estamos por la gestión valiente de este Gobierno, que está pensando en el beneficio de los riojanos".

Por su parte, Baena ha calificado de "acto de propaganda" el desarrollado la semana pasada para dar cuenta de los 1.000 días de Gobierno por Andreu. Ha criticado la "autocomplacencia y nada realista" del análisis realizado por la presidenta.

Le ha acusado de contar con un Gobierno "totalmente ideologizado que no ha sabido afrontar correctamente la pandemia ni la situación de crisis económica posterior y que tanto está haciendo sufrir a los riojanos".

Para Baena, el Ejecutivo de Andreu está provocando que "haya crecido la pobreza en La Rioja de una manera muy preocupante", así como que exista una "enorme carencia de médicos de atención primaria que usted

pretendió solucionar cambiando médicos por taxis en nuestros pueblos hasta que se le echó media Rioja a la calle", además de que "se han duplicado las listas de espera". También le ha criticado aspectos en materia educativa, de infraestructuras o de gestión, para concluir señalando que "el pacto de gobierno que está siendo nefasto para nuestros ciudadanos".

LISTAS DE ESPERA

A continuación, la presidenta riojana ha sido preguntada por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido, sobre "cómo pretende reducir las listas de espera si prioriza la ideología sobre la atención de los pacientes".

A ello, ha respondido Andreu que se afronta "realizando intervenciones quirúrgicas todos los días, de lunes a viernes, en horario de mañana y de tarde", así como que "vamos a hacer 1.000 intervenciones que va a suponer reducir la lista de espera un 25 por ciento".

De hecho, ha destacado que "continuamos con el aumento de presupuesto de inversión pública sanitaria, siendo la comunidad que más ha invertido, en proporción en Atención Primaria y ampliando los medios técnicos y profesionales de Salud como las salas híbridas", sin olvidar que "estamos recuperando los servicios que el PP privatizó" con idea de "ser una sanidad muy atractiva para atraer y retener talento", para concluir señalando que "estamos haciendo totalmente lo contrario a lo que ustedes hicieron".

En su intervención, Garrido ha indicado que "la consecuencia de internalizar servicios sanitarios sin aumentar el número de profesionales era evidente: aumentar las listas de espera". De hecho, ha afirmado que "se han duplicado desde 2019, pasando de 46 a 89 días. "En La Rioja se duplican mientras en el conjunto del país han aumentado de media 6 días (de 115 a 121 días), el factor diferencial es el efecto Andreu, que descompone todo lo que toca", ha destacado.

Finalmente, ha asegurado que "nunca un Gobierno había gestionado tan mal la sanidad en nuestra Comunidad, nunca tantos riojanos tuvieron que pagar de su bolsillo las prestaciones médicas. Son incapaces de atraer y de retener a los profesionales, hasta UGT denuncia que faltan 200 profesionales en el San Pedro".