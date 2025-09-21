LOGROÑO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este domingo 21 de septiembre, AnimaNaturalis y CAS International llevarán a cabo una acción de protesta en la Plaza de San Agustín, en plenas fiestas de San Mateo.

Con el objetivo de visibilizar el rechazo social a la tauromaquia en la capital riojana, los activistas exigirán el fin de los subsidios públicos a una práctica que vulnera los derechos de los animales y reivindicarán la libertad de las instituciones locales para decidir sobre su patrimonio cultural, tal como impulsa la campaña ILP #NoEsMiCultura, respaldada por centenares de miles de ciudadanos en toda España.

"San Mateo es sinónimo de orgullo y de hacer comunidad pero no podemos permitir que semejante fiesta se manche con prácticas que implican violencia hacia los animales", afirma Inma de Imaña, portavoz de AnimaNaturalis en La Rioja.

La protesta coincide con el debate abierto sobre la renovación de partidas presupuestarias taurinas y con la tramitación en el Congreso de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) #NoEsMiCultura. Esta ILP, respaldada por más de 715.000 firmas presentadas, ya cuenta con 664.777 avales certificados que obligan a los diputados a votar si se deroga la ley que protege a la tauromaquia como "patrimonio cultural".

"La vendimia es una fecha en que celebramos la vida, los frutos del trabajo y el goce en comunidad del vino y la fiesta... no es una fiesta de sangre, tortura y muerte. Eso no tiene cabida en nuestra sociedad", declara De Imaña.

Cada año, la prensa local en Logroño reporta "gradas vacías" en La Ribera. La feria taurina más reciente ha sido descrita como "cada vez más pobre" en interés y rendimiento artístico.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Logroño sigue destinando miles de euros a la tauromaquia: por ejemplo, la campaña publicitaria de San Mateo 2024 tuvo un presupuesto base de 20.661 euros.

Además, la administración regional de La Rioja incluye la tauromaquia en su agenda cultural, subvencionando a federaciones taurinas y peñas con fondos públicos.

La protesta se enmarca en un contexto de rechazo mayoritario de la ciudadanía española a la tauromaquia. Encuestas recientes revelan que el 77% de los españoles considera inaceptable el uso de animales en los espectáculos taurinos y apoya su prohibición.

El estudio 'Percepciones de la naturaleza y los animales', de la Fundación BBVA (2025) también confirma que tres de cada cuatro personas repudian las corridas de toros. En este escenario, la ILP #NoEsMiCultura ha recogido 715.606 firmas entregadas en febrero de 2025 y validadas por la Junta Electoral Central.

Estos avales superan con creces las 500.000 exigidas y ponen el mandato popular en manos del Congreso: el pleno deberá decidir si desprotege la tauromaquia como patrimonio cultural, devolviendo a ayuntamientos y comunidades autónomas la potestad de regular o prohibir los festejos taurinos.