AnimaNaturalis protesta en Logroño por la feria taurina de San Mateo y pide "que no se emplee dinero público"

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de medio centenar de personas -entre voluntarios y asistentes- han secundado este domingo en la plaza del Mercado de Logroño la convocatoria "por la defensa de los animales" de AnimaNaturalis y CAS International con la que pretendían mostrar "el verdadero rostro de la tauromaquia" en plenas fiestas de San Mateo.

La coordinadora de AnimaNaturalis en La Rioja, Inma de Imaña Barró, ha recordado que, un año más, vuelven a salir a la calle "para defender a los animales" pero, sobre todo, para decir "que estamos en contra de que se emplee dinero público en estos actos salvajes cuando, además, ya son cosas del pasado".

Muestra de ello, ha dicho, "ayer, en la plaza de toros de Logroño solo había un 30 por ciento de aforo, en las fiestas de Bilbao fue un fracaso y en las ferias de San Isidro perdieron 100.000 euros. Esto es ya una realidad, no podemos decir otra cosa; la gente no quiere este tipo de actos".

Además, ha continuado, "nos da rabia que por la mañana hagan vaquillas para ver si pueden hacer relevo generacional pero no puede ser y todo ello se paga con dinero nuestro".

La representante de AnimaNaturalis ha indicado que, por parte del Ayuntamiento, "se están portando bien" pero no entienden la actitud del Gobierno riojano "que sigue atado al pasado, no sé si hay algún lobby de interés, pero hay carteles enormes anunciando la feria de Logroño y haciendo publicidad, algo que no hacen con otras actividades".

"Pedimos que no haya ni un euro para este tipo de eventos", ha finalizado.

Con el acto de este domingo, los voluntarios participantes han portado diferentes carteles con primeros planos de toreros en el momento de entrar a matar y, en medio, a una riojana con un traje regional manchado de pintura roja -simulando sangre-. "Es una forma de representar cómo nos están clavando nuestras fiestas", ha dicho.

"FRACTURA A LA SOCIEDAD"

Como han recordado en un comunicado de prensa, San Mateo "es sinónimo de vendimia, alegría de vivir y celebrar en comunidad. Sin embargo, las corridas de toros siguen siendo un fenómeno que fractura a la sociedad".

"La pandemia demostró que la población no extraña las corridas de toros y que esa cruel industria depende casi exclusivamente de las subvenciones y ayudas públicas", añade.

"La tauromaquia no debería ser parte de ninguna celebración. Estamos hartos de que se nos obligue a incluir esa barbarie en las fiestas que nos enorgullecen".

Según datos oficiales del Ministerio de Cultura, el número de espectáculos taurinos en plaza han mantenido un descenso sostenido desde 2015 en adelante, sin contar con los años anómalos de la pandemia.

Según el mismo Ministerio de Cultura, sólo el 8% de la población asistió a algún espectáculo taurino en el período de 2018-2019. Sólo el 5,9% de ellos acudió a una corrida de toros, novillos o rejones en plaza y una quinta parte de todos los asistentes lo hizo con entrada gratuita. También se publica el dato de que en 2018 un 92% de España no asistió a ningún festejo. Entre los motivos que exponen para no hacerlo, el 40% adujo no tener interés alguno en la materia y el 20% que, directamente, no lo entendía, según AnimaNaturalis.

"A pesar de esto, se calcula que más de 9.000 toros morirán y más de 50.000 serán alquilados para ser explotados en festejos populares, cuyo destino será igualmente la muerte, este año o los siguientes", afirman en su comunicado.