ANPE apoya el acuerdo con Educación "por las mejoras reales conseguidas para el profesorado interino"

LOGROÑO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

ANPE Rioja ha decidido votar favorablemente el 'Acuerdo por la mejora de las condiciones laborales de los docentes interinos' tras varios meses de negociación con la Consejería de Educación "por las mejoras reales conseguidas". Esta decisión "se adopta desde la responsabilidad y tras un análisis riguroso del texto".

Para ANPE, la negociación colectiva es un proceso de avance progresivo. Este acuerdo "no cierra las reivindicaciones pendientes, pero consolida mejoras reales, medibles y de aplicación inmediata". Rechazarlo "supondría mantener el marco actual sin cambios; apoyarlo permite afianzar derechos y continuar avanzando desde una posición más sólida", ha señalado la organización.

El acuerdo incorpora mejoras de gran importancia que el sindicato y el colectivo docente llevaba años reclamando como la modificación del modelo de cobro del verano, ya que partir de ahora se calculará en función de los días efectivamente trabajados, con independencia de la fecha de inicio del contrato.

Durante los próximos cuatro cursos se irá ajustando progresivamente el derecho al cobro del verano, lo que permitirá que un mayor número de docentes interinos pueda generarlo. Así, en el curso 2029/2030 se tendrá derecho a cobrar el verano si se han trabajado 255 días.

ANPE Rioja "continuará defendiendo el cobro íntegro del verano con cinco meses de servicios prestados. Esta mejora no constituye la meta final, pero sí supone un avance importante respecto a la situación anterior".

En relación con las jornadas parciales, "desaparece la obligación de aceptar plazas de un tercio durante todo el curso y las de media y dos tercios de jornada solo serán obligatorias a partir del 1 de octubre". Esta modificación "amplía las posibilidades de elección al inicio de curso y evita que el profesorado tenga que asumir forzosamente un tercio de jornada, una situación económicamente muy desfavorable".

En materia de disponibilidad, "desaparece la obligación de mantenerse de forma ininterrumpida en listas para conservar la puntuación". Si un curso "no se está disponible, simplemente no se suman puntos, pero no se pierde lo ya acumulado". Esta medida ofrece "mayor seguridad y estabilidad, y protege la trayectoria profesional del profesorado interino".

"REIVINDICACIÓN HISTÓRICA"

También "se atiende también una reivindicación histórica de ANPE Rioja como permitir que los opositores puedan incorporarse a las listas de todas las especialidades convocadas para las que posean titulación habilitante, ampliando así las oportunidades de trabajo".

El acuerdo recoge además el compromiso de que el profesorado se incorpore antes que el alumnado al inicio de curso, "favoreciendo una mejor planificación y reconociendo el trabajo previo a la actividad lectiva".

En materia de información y transparencia, se concretarán los datos de las plazas de sustitución -tipo de vacante, duración aproximada y motivo-, "garantizando una información más clara y completa que aportará mayor seguridad y tranquilidad tanto al profesorado como a los centros educativos".

También se incluyen mejoras importantes en seguridad jurídica y estabilidad laboral. Por un lado, a los docentes que acceden a las listas de interinos desde el Servicio Riojano de Empleo, "tendrán los mismos derechos que si lo hacen desde una convocatoria extraordinaria". Por otro lado, "todos los interinos que han sido adjudicados con vacante de curso completo, tendrán derecho a la reserva de dicha plaza si no pueden incorporarse el 1 de septiembre por incapacidad temporal".

Si bien la negociación ha estado centrada en el personal interino, "el acuerdo incluye una iniciativa impulsada en exclusiva por ANPE RIOJA el pasado mes de enero y que beneficia a todo el profesorado, tanto interino como funcionario de carrera: el reconocimiento como experiencia docente de las vacaciones devengadas y no disfrutadas, que se realizará de oficio y con retroactividad económica, corrigiendo situaciones arrastradas desde hace años".

En palabras del presidente del sindicato, Gustavo Navas, "este reconocimiento evita reclamaciones individuales y procedimientos judiciales innecesarios, garantizando el reconocimiento de un derecho legítimo del profesorado".

Por todo ello, ANPE RIOJA ha decidido votar afirmativamente, porque "se han conseguido avances importantes. Porque mejoran de forma tangible las condiciones laborales del profesorado. Y porque consolidar lo logrado es el paso necesario para seguir trabajando por lo que aún queda por alcanzar".