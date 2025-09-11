ANPE exige mejoras en el sistema de sustituciones y estabilidad del profesorado y afirma que quedan 50 plazas sin cubrir

LOGROÑO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE La Rioja va a exigir a la Consejería de Educación "una mejora en el sistema de sustituciones y estabilidad en las plantillas del profesorado" para poder contar con "medidas y procedimientos" que permitan al sistema ser "más ágil y rápido" ya que todavía "quedan unas 50 plazas de profesorado sin cubrir".

En una rueda de prensa para valorar el inicio del curso escolar en La Rioja, el presidente de ANPE regional, Gustavo Navas, ve "indispensable" la modificación y negociación de sustituciones así como de la orden de interinos con "medidas eficaces" porque "a día de hoy, con el curso ya empezado, no hay docentes en algunas especialidades".

Para ANPE también sería "muy importante" la incorporación de todos los docentes "el 1 de septiembre" y no "el día de empezar el curso porque no permite organización".

"A día de hoy hay unas 50 plazas sin cubrir, un porcentaje pequeño comparado con otros años pero que hay que paliar", ha destacado.

"ASUNTOS PENDIENTES"

El presidente de ANPE también ha recordado la firma -el pasado curso- de un acuerdo con la Consejería de Educación "con importantes mejoras pero quedan asuntos pendientes de desarrollar que seguiremos negociando".

Entre ellos se encuentran la mejora de las condiciones de los puestos itinerantes -especialmente importantes en los Centros Rurales Agrupados (CRAS)-, la catalogación de puestos de difícil desempeño -importante para dar estabilidad a las plantillas- la mejora de las condiciones laborales de los equipos directivos y el reconocimiento de la labor de tutoría.

Todo ello -considera- "mejoraría notablemente la estabilidad de los claustros y daría estabilidad al profesorado tal y como reclaman las familias posibilitando el desarrollo de los proyectos educativos de los centros".

"Importante también la eliminación de la tasa de reposición" para lo que desde ANPE "exigimos al Ministerio que lo haga con la finalidad de que cada ccaa convoque a oposiciones las plazas que realmente son necesarias".

También defenderán "la bajada de ratios", especialmente en Primaria "y que pase a 20".

FORMACIÓN PROFESIONAL

En cuanto a la FP, "vamos a pedir a la administración que, de una vez por todas, se dé una verdadera inversión en FP en la escuela pública". Navas considera que "se necesita en FP en los centros públicos dos cuestiones; Contar con centros integrados de FP, y no solo proyectos". Y, por otro, "que todos los centros e institutos con enseñanzas de FP, que están saturados, se mejoren".

Pide además que el centro de La Laboral "se convierta y comiencen las obras para que acoja los ciclos y enseñanzas que se demandan junto con el centro de FP de Calahorra". También aboga por la formación de calidad para los docentes. "En cualquier caso es inadmisible que, por falta de espacios y planificación, estas enseñanzas no se implantes en la escuela pública".

Finalmente también abogan por mejoras de las condiciones laborales del profesorado, "reclamamos la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo perdido desde 2012, la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias, el cobro del verano para los interinos y exigir la negociación de la mejora del complemento de carrera profesional que comenzó a finales del curso pasado".