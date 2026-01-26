ANPE reclama el reconocimiento de la experiencia laboral según la sentencia del TS para todos los docentes riojanos

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

ANPE ha solicitado formalmente a la Consejería de Educación "el reconocimiento como experiencia laboral de las vacaciones devengadas y no disfrutadas por el funcionariado interino de sustituciones, con efectos administrativos y económicos".

La petición se basa en la Sentencia 324/2024 del Tribunal Supremo, de obligado cumplimiento para todas las Administraciones públicas que establece que las vacaciones devengadas y abonadas a los funcionarios interinos deben computarse como tiempo de servicios prestados: "resulta discriminatorio para el personal temporal en relación con el personal fijo que no se compute el tiempo de vacaciones compensadas económicamente como tiempo de servicios prestados."

ANPE solicita que dicho reconocimiento se realice de oficio, tenga carácter retroactivo y sea reconocido como tiempo de servicio efectivo - experiencia docente - para todos los docentes que, hayan trabajado en puestos de sustituciones, en esta comunidad autónoma.

Administrativamente a los funcionarios de carrera se les computaría dicha experiencia para el concurso general de traslados y a los funcionarios interinos para baremos de oposiciones y listas de interinidades.

Económicamente y para todos los docentes, dichos periodos servirían para el cómputo de trienios y sexenios, pudiendo reconocerse hasta cuatro años de retroactividad.

Según explica Gustavo Navas, presidente del sindicato en La Rioja, "esta petición pretende evitar reclamaciones individuales y procedimientos judiciales innecesarios, garantizando el reconocimiento de un derecho legítimo del profesorado".

El sindicato inicia esta reivindicación La Rioja, que ya se está llevando a cabo con éxito en otras comunidades autónomas, apostando por la negociación con la Administración y recurriendo a la vía judicial en caso de que no haya acuerdo.

Desde ANPE "reafirmamos nuestro compromiso con la mejora de las condiciones laborales de todo el profesorado y de la enseñanza pública riojana".