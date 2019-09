Publicado 09/09/2019 17:03:25 CET

LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

ANPE-Rioja "expectante" ante los nuevos nombramiento en la Consejería de Educación. Tras la inauguración oficial del curso escolar 2019-20, celebrada hoy en el CEIP San Francisco de Logroño, ANPE acoge con interés las declaraciones del nuevo consejero de Educación y el resto de autoridades de los nuevos ejecutivos, Ayuntamiento y Comunidad Autónoma, "apostando por una escuela inclusiva y equitativa, así como su intención de invertir mayores recursos económicos para fortalecer una educación pública de calidad".

A las líneas de trabajo que apunta el nuevo consejero Luis Cacho, referentes a revisión de conciertos educativos, incidir en la educación personalizada y mayor cooperación social, debemos añadir urgentes demandas profesionales que redundarán en beneficio de todos:

- Revisión y publicación de la normativa que establezca las condiciones de concesión de las comisiones de servicios y publicación, por fin, de la normativa que regule la carrera profesional de los dos últimos años y la del futuro curso, además de "emprender la recuperación de los derechos laborales, perdidos a raíz de la crisis, y extender a todos los especialistas de Pedagogía Terapéutica el complemento de maestros en la ESO".

- "Disminución de la carga burocrática y dotar a los colegios de administrativos y enfermeras".

- "Reconocimiento de enfermedades laborales para docentes, así como atención psicológica y jurídica o asesoramiento en caso de conflicto con otros miembros de la comunidad educativa, redactando un protocolo de acoso laboral".

- Revisión realista de las plantillas docentes y disminución del elevado número de interinos, generado en los últimos años, con una amplia oferta de empleo público. Y, "mientras no se reduzca la tasa de interinidad, elaboración de un calendario de adjudicación de vacantes razonable y que se dote a la Administración de los recursos necesarios para adjudicar las plazas con prontitud y sin errores, ya que debe gestionar en poco tiempo miles de plazas y de peticiones".

Además, dado que "ya no existen convocatoria extraordinaria de exámenes en septiembre en ningún centro, no hay razón para que todos los docentes que van a trabajar durante todo el curso no estén en sus puestos de trabajo el 1 de septiembre, por lo que los primeros llamamientos ordinarios deberían hacerse la última semana de agosto".

ANPE muestra "la urgencia de que sean nombrados cuanto antes el resto de cargos, paso imprescindible para que una Consejería tan compleja y de tanta importancia como Educación comience de una vez su nueva andadura".