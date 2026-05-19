El anticiclón se impone en la Península con temperaturas que alcanzarán los 35ºC en Badajoz y Sevilla

Archivo - El anticiclón se impone en la Península. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La situación anticlónica reinará durante la jornada de este miércoles en prácticamente toda la Península provocando un aumento generalizado de las temperaturas que rondará los 30 grados centígrados (ºC) en varias capitales de provincia y que llegarán a los 35ºC en Badajoz y Sevilla o los 33 en Córdoba, Zaragoza, Toledo y Murcia, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

A lo largo de esta jornada del miércoles se prevé que la Península quede bajo la influencia de un anticiclón centrado en Europa que dejará tiempo estable en prácticamente todo el territorio, con cielos despejados o con intervalos de nubes altas. Solamente el extremo norte, los litorales del Mediterráneo y Baleares presentarán algo de nubosidad baja, que tenderá a desaparecer durante el día.

En zonas de montaña, se desarrollará nubosidad de evolución que, en los Pirineos orientales, podría dejar algún chubasco aislado, sin descartar que sea localmente fuerte. En Canarias, se prevén cielos con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y poco nubosos en el resto.

Son probables, no obstante, los bancos de niebla matinales en el norte peninsular, en Baleares y en Alborán, y no se descartan en otros puntos del litoral mediterráneo y en Baleares se esperan localmente densos y persistentes. Asimismo, se prevé la entrada de polvo en suspensión hacia el extremo sur peninsular y las islas canarias más orientales.

Respecto a las temperaturas se espera un ascenso generalizado en todo el territorio, excepto en el caso de las máximas del litoral cantábrico y levantino y las mínimas del noroeste, donde se prevén pocos cambios o algunos descensos locales. Los ascensos de las máximas pueden ser notables en el valle del Guadiana y en el sur de Galicia. Se superarán los 30ºC en el cuadrante suroeste de la Península y en el valle del Ebro. En Canarias las temperaturas subirán ligeramente.

El viento soplará flojo y de dirección variable en el interior, mientras que en los litorales del Mediterráneo y del suroeste será más intenso y en régimen de brisas. Soplará del este en el Cantábrico y en Alborán, así como en el Estrecho, donde no se descartan rachas muy fuertes. En Canarias, el alisio será moderado.