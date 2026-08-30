'La Antigua Estación' ofrece en septiembre actividades deportivas, baile, cine, juegos y espacios de encuentro

Archivo - Centro Intergeneracional 'La Antigua Estación' de Logroño - AUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

'La Antigua Estación' ofrece en el mes de septiembre una variada programación que permitirá disfrutar de espacios de encuentro, actividades deportivas y de promoción de la salud, así como juegos y otras propuestas. Del 21 al 25 de septiembre no habrá actividades en este centro, con motivo de las fiestas de San Mateo.

De la mano de Logroño Deporte, 'La Antigua Estación' acoge varias actividades en el mes de septiembre para promover el ejercicio físico y los hábitos saludables:

Cuerpo y mente. Movilidad articular, equilibrio, coordinación, agilidad y fuerza. También relajación que conecte cuerpo y respiración. Martes y jueves, de 9,30 a 10,15 horas.

Tai chi para todos. Aporta beneficios en el equilibrio, la corrección postural y la concentración. Desde 6 años. Menores de 16 años, acompañados por una persona adulta. Martes y jueves, de 10,15 a 11 horas.

Gimnasia suave. Actividad que mejora la condición física general mediante ejercicios adaptados de equilibrio, resistencia y coordinación. Viernes, de 9,30 a 10,15 horas y de 10,15 a 11 horas.

Estas actividades requieren de inscripción en el 941277055 o en deportes@logrono.es

Además, la programación de agosto en 'La Antigua Estación' incluye estas otras actividades:

Ponte en forma. Sesiones de ejercicio físico para realizar en compañía de personas de diferentes edades. Lunes, de 9:30 a 10:15 horas, y miércoles, de 9,30 a 10,15 y de 10,15 a 11 horas.

Rummy. Juego de cartas y fichas que estimula la agilidad mental, ejercita la memoria y desarrolla habilidades matemáticas. Martes, de 11,15 a 12,30 horas.

Bailes latinos. Ritmo, salud y convivencia a través de baile coordinado en grupo. Actividad adaptada para personas mayores. Jueves, de 11,15 a 12,30 horas.

Juegos de mesa. Organizada por Aventum, la actividad busca fomentar las relaciones sociales y mejorar el estado de ánimo personal mediante esta actividad lúdica. Lunes, de 11,15 a 12,30 horas.

Estimulación cognitiva. En cada sesión se trabaja un juego grupal e individual. Miércoles, de 11,15 a 12,30 horas.

Club bienestar. Espacio de encuentro grupal para profundizar en técnicas psicosociales para mejorar la calidad de las relaciones. Viernes, de 11,15 a 12,30 horas.

Bailes en línea. Actividad adaptada para personas mayores. Lunes, de 10,15 a 11 horas.

Espacio de encuentro. Incluido en la red de refugios climáticos de la ciudad, permite disfrutar de exposiciones instaladas en el espacio comunitario.Todos los días, sin inscripción.

Cine en los Jardines de María Teresa Hernández. Manteniendo el espíritu de los cines de verano, el 5 de septiembre a las 22 horas se proyectará la película 'Los cuatro fantásticos' (para todos los públicos).

Estas actividades tramitan sus inscripciones a través de la Oficina de Personas Mayores de forma presencial, en los teléfonos 941276993/ 618274476 o en atencionpersonasmayores@logrono.es