La antigua parcela de Bosonit volverá a ser residencial con previsión de albergar unas 40 viviendas "a precio asequible"

Archivo - Parcela de la calle Mayor 20 de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado la modificación puntual del Plan General Municipal 'Marqués de San Nicolás-Puente', por la que esta parcela, situada en el número 20 de esta calle, volverá a tener uso residencial para albergar unas 40 viviendas "a precio asequible".

Esta actuación se lleva a cabo tras la resolución el pasado mes de septiembre de la compraventa del solar, que vuelve a ser de propiedad municipal tras la adquisición inicial por parte de la empresa Bosonit, S.L. para la construcción de su nueva sede y posterior renuncia ante las cambiantes circunstancias del sector tecnológico en el que ejerce su actividad.

Se retoma de este modo el planeamiento de la modificación puntual del Plan General Municipal 'Marqués de San Nicolás-Puente', que contemplaba un uso residencial en manzana cerrada coherente con el ordenamiento del entorno, con el fin de dar respuesta a la actual demanda de vivienda y de contribuir a la revitalización del Casco Antiguo.

La parcela albergará aproximadamente unas 40 viviendas asequibles, "una fórmula que aún está por determinar, aunque la preferencia del equipo de Gobierno es el alquiler asequible", ha apuntado el concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin.

"El Casco Antiguo es un elemento esencial de la identidad de Logroño y, por lo tanto, es un espacio singular que debemos cuidar, activar y transmitir a las generaciones futuras. En este sentido, el nuevo planteamiento y uso de la parcela se plantea en base a tres necesidades estratégicas: la protección del patrimonio histórico, la revitalización del centro histórico y dar respuesta a la actual crisis de vivienda", ha añadio.

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y REVITALIZACIÓN DEL CASCO ANTIGUO.

La parcela, como ha recordado López-Araquistáin, se ubica en un ámbito especialmente sensible, junto a la Iglesia de Santa María de Palacio (declarada Bien de Interés Cultural en 1943) y en zona afectada por el Plan Especial del Camino de Santiago.

La modificación puntual aprobada por la Junta de Gobierno Local, que deberá ser refrendada en el próximo pleno ordinario del Ayuntamiento, recupera "la tipología residencial tradicional en manzana cerrada e incorpora pautas estrictas de integración arquitectónica".

Así, el edil ha reseñado aspectos como "el respeto del parcelario histórico; conservación de elementos existentes como la sillería, el lagar o la bodega; regulación de aleros, materiales y composición de huecos; y el control volumétrico".

El documento cuenta con el aval del Consejo de Patrimonio, lo que garantiza que cualquier intervención en esta parcela no solo conviva con el patrimonio, sino que contribuya a valorarlo.

"Conscientes de que este espacio lleva casi dos décadas sin uso, en un entorno con baja densidad residencial, este equipo de Gobierno plantea la recuperación del uso residencial original de la parcela, lo cual permitirá reactivar la vida urbana, mejorar la seguridad y reforzar la actividad cotidiana, aplicando criterios de ciudad compacta y convivencia de usos", ha apuntado el edil.

Y es que, ha añadido, "la revitalización pasa, necesariamente, por recuperar población, promover actividad diaria, comercio local y favorecer que las calles vuelvan a ser espacios vivos, seguros y con identidad".

UNA MODIFICACIÓN ALINEADA CON EL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA.

En un momento, como ha recordado López-Araquistáin, "en el que la demanda de vivienda es una de las grandes preocupaciones sociales en España y en Logroño, la activación de suelos urbanos consolidados es una responsabilidad pública".

De este modo, esta modificación puntual "se alinea con el Plan Municipal de Vivienda, en una apuesta decidida por aprovechar el suelo municipal para dar respuesta a la necesidad de vivienda asequible".

En concreto, se restituye la capacidad residencial preexistente (5.334 m2 techo), mantenida en todas las ordenaciones precedentes, sin incrementar el aprovechamiento previsto.

La vuelta al uso residencial "facilita la creación de nueva vivienda en un contexto estatal y local de demanda creciente, optimizando suelo urbano consolidado y revitalizando una zona tan importante como es el Casco Antiguo".

La propuesta, por tanto, sustituye el uso dotacional privado vigente por el uso residencial en manzana cerrada original de la parcela, "estableciendo alturas de B, B+3 y B+4 ajustado a la altura de los edificios originales, con el cálculo de rasante establecido en el Plan General, de 14 a 17 metros en su punto más alto, respetando el parcelario y las alineaciones históricas".

El interior de la manzana, ha detallado el concejal de Urbanismo, "se ordena en uso libre privado y dos edificaciones, una de ellas en prolongación del uso residencial (B+3), destinada a la protección del muro este de la Iglesia de Santa María de Palacio y, la otra, en uso complementario de la vivienda para la protección de la bodega existente, que se conserva".

En el exterior, "se respeta la alineación original, excepto el pequeño quiebro en la calle Puente que se elimina para darle más continuidad a la calle, en todo caso un detalle menor".

En relación con la mejora urbana, se valorará en el trámite de la licencia disponer de parte de la planta baja diáfana, delimitada a la calle con un cerramiento que permita la visión del espacio libre privado desde la vía pública, así como dar un tratamiento permeable, siempre que se adecue a las condiciones funcionales y constructivas del edificio en el interior de la parcela con uso libre privado.