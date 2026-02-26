Antoñanzas critica "la falta de autocrítica de Sainz" y exige pruebas de que "ha cumplido la ley con las VPO"

El portavoz del Partido Riojano (PR+ Riojan@s) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, en comparecencia de prensa - PR+

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+ Riojan@s) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha criticado esta mañana la "falta de autocrítica de la concejala de Vivienda, Patricia Sainz", en la gestión de la vivienda protegida y ha reclamado que "rectifique sus desafortunadas declaraciones, tras cargar contra técnicos y oposición y reconocer que las VPO podían haberse dado 'a dedo'".

"Sainz ha reconocido públicamente que, tal y como ha planteado el Gobierno el pliego, existe la posibilidad de adjudicaciones 'a dedo' sin ningún tipo de control. No solo no asume responsabilidades, ni hace autocrítica, sino que encima echa la culpa a la oposición y a los técnicos. Es el mundo al revés", ha censurado.

Según ha defendido el edil riojanista, "la concejala dijo en comisión que la responsabilidad del pliego era de los técnicos, pero, desde el Partido Riojano consideramos que su trabajo es incuestionable, ya que se han limitado a calcular las tasaciones de las promociones y a seguir las indicaciones que les ha dado el gobierno del señor Escobar sobre el modelo de adjudicación de las viviendas protegidas. Eso no ha sido una decisión técnica, ha sido una decisión política".

"Si el Partido Riojano no ha dicho nada sobre las condiciones es porque daba por seguro que el Gobierno iba a cumplir con la obligación legal de difundir y controlar todo el proceso, cuestión, que, hasta la fecha, ha obviado. Solo somos culpables de dar por sentado y por cierto que iban a cumplir con la Ley", ha criticado.

Para Antoñanzas, "lo que ha fallado en este proceso son los mecanismos que tiene el Ayuntamiento de Logroño para garantizar la publicidad y concurrencia que exige la Ley, y aquí la responsabilidad del Gobierno es absoluta".

Ha recordado que la concejala de Vivienda ha desarrollado su trayectoria profesional en el IRVI durante dos décadas, por lo que conoce perfectamente el sector y todos los procedimientos. "Que la señora Sainz reconozca la simple posibilidad de que las VPO se hayan dado 'a dedo' es de una gravedad extrema y de una falta de sensibilidad absoluta, cuando gestiona también Servicios Sociales", ha subrayado.

ACLARACIONES EN EL PLENO

El edil riojanista confía en que en el próximo pleno Sainz y el alcalde aclaren todas las incógnitas relacionadas con el proceso de adjudicación y si ha habido plenas garantías de publicidad y concurrencia pública entre todos los inscritos en el IRVI.

"Todavía siguen sin explicar cómo es posible que 104 VPO se hayan adjudicado entre 400 personas, cuando hay más de 3.500 inscritos, y sabemos que muchas de estas personas no han sido avisadas", ha aseverado. Antoñanzas ha adelantado que también preguntará por el beneficio que generará a las empresas la construcción de VPO.

"Solo sabemos que la facturación mínima de las parcelas que se han enajenado por parte del Ayuntamiento de Logroño ronda los 24 millones de euros y que el suelo se ha licitado con la tasación más baja de la horquilla que calcularon los técnicos, pero desconocemos cuánto supondrá la venta de garajes y trasteros que no estén anejos a las viviendas, y que el Gobierno ha permitido vender a precio de mercado", ha dicho. El portavoz regionalista ha recordado que "el expediente se inició en un contexto marcado por la nefasta gestión económica del Gobierno".

"Tenía que cuadrar un presupuesto inflado artificialmente y con un déficit de 8 millones de euros y necesitaba vender suelo para pagar las inversiones y devolver dinero a Bosonit", ha puntualizado.