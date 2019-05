Antoñanzas (PR+) asegura que revertirá el PERI Ferrocarril para convertir la zona en un gran parque

Publicado 16/05/2019 13:25:54 CET

LOGROÑO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Alcaldía por el Partido Riojano (PR+), Rubén Antoñanzas, ha asegurado hoy que en la próxima legislatura, a partir del 27 de mayo, revertirá el PERI Ferocarril para responder a la demanda de los logroñeses y convertir la zona en un gran parque.

En rueda de prensa, Antoñanzas ha anunciado que mañana, en el pleno del Ayuntamiento de Logroño, tomará la decisión de aprobar el PERI Ferrocarril "un gobierno gastado".

Pero, ha añadido, en el momento en el que "tome posesión" la siguiente Corporación, el Partido Riojano echará marcha atrás porque la actual alcaldesa, Cuca Gamarra, pretende "cumplir con las peticiones de las grandes constructoras y los bancos, en vez de con las de los logroñeses".

"Frente a la propuesta de hormigón del PERI Ferrocarril que quiere aprobar la señora Cuca Gamarra mañana, nosotros construiremos un gran parque con arbolado y un edificio con siete plantas, en lugar de dos edificios de trece plantas", ha dicho.

Por otro lado, la edificabilidad se traslada a cinco torres, cuya construcción ya está prevista en el entorno de Lobete, que incrementarían la altura, pasando de 22 a 27 plantas.

Ha defendido que su propuesta para la zona es un "compromiso con los vecinos de Logroño: dotar al centro de Logroño de un gran parque" que, además, sea como les "gusta" a los logroñeses, con árboles y en el que se pueda jugar.

Ha añadido que "lo que ahora se llama parque sobre la cubierta de la estación de autobuses no deja de ser una cubierta ajardinada a la que nadie sube, donde no se puede plantar árboles de porte, donde no se puede jugar ni pueden subir las personas con limitaciones de movilidad".

En opinión de Antoñanzas, "el Partido Popular ha generado un conflicto innecesario con los vecinos de la zona, que lejos de ser beneficiados con una inversión enorme que ellos también pagan, sus viviendas se ven muy perjudicadas".

Sin embargo, el parque que defiende el PR+ "será muy beneficioso para todo el entorno y para la ciudad en su conjunto, no sólo para el ámbito del soterramiento".