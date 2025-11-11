Antoñanzas (PR+) califica de "operación cosmética" la reestructuración del Gobierno municipal de Logroño

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+) de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha considerado que la reestructuración que ha llevado a cabo esta mañana el alcalde de Logroño "es una operación cosmética que no pone solución a los problemas de gestión del Gobierno municipal ni asume ningún tipo de responsabilidad política en forma de ceses".

"Es la segunda gran crisis de gobierno del señor Escobar en solo dos años de mandato, y en ambas el protagonista ha sido Miguel Sainz, a quien primero apartó de la Presidencia de Logroño Deporte y ahora releva como máximo responsable de Festejos, sin consecuencias reales", ha dicho.

En este sentido, Antoñanzas ha explicado que "Miguel Sainz sigue gestionando un área muy importante y visible, como es la Concejalía de Promoción de la Ciudad, y continúa como primer teniente de alcalde".

En sus palabras, "no podemos olvidar que su gestión ha estado salpicada por la improvisación constante, la falta de planificación, la desastrosa gestión de la Terraza de San Mateo y los reiteradas advertencias del Consejo Consultivo de La Rioja por multitud de contratos irregulares vinculados a su área de gestión".

"Nos sorprende y alarma que el alcalde haya justificado que su primer teniente de alcalde abandone sus responsabilidades de gobierno para dedicarse al electoralismo del PP de cara a las próximas elecciones, mientras percibe un sueldo público muy elevado", ha finalizado el edil regionalista.