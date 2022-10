Antoñanzas (PR+) critica los "incumplimientos" de Hermoso de Mendoza con la apertura del CCR y el trabajo en los barrios

El portavoz del PR+ en su segunda intervención ha cedido parte de su tiempo a una vecina de Madre de Dios que ha reivindicado actuaciones en la zona

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PR+, Rubén Antoñanzas, ha criticado los "incumplimientos" del alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, con la apertura del Centro de la Cultura del Rioja (CCR), asi como con el trabajo de los barrios "a los que ha olvidado para dedicarse en exclusividad en el centro".

Ha sido en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Ciudad, que ha abierto el portavoz regionalista. Ha iniciado su intervención recordando el apoyo que dieron en su momento al PSOE para que gobernara Logroño para "dar un nuevo impulso" a la ciudad tras los años de "inacción del PP, con Cuca Gamarra al frente".

A partir de aquí, ha realizado un repaso a las actuaciones realizada en el área que gestiona su formación la de Deportes, con la sociedad 'Logroño Deporte' como emblema, para manifestar que viene con un balance "muy bueno", en el que "he trabajado sin descanso para recuperar el ritmo de la ciudad".

Antoñanzas ha asegurado que "nos hemos ocupado de las infraestructuras deportivas de las que nadie había vuelto a hacer nada desde que se construyeron" para "renovarlas" e incluso dotarlas de "nuevos deportes". Para ello, ha recordado que se han invertido 3 millones de euros, así como ha puesto en valor que 50.000 logroñeses pueden hacer deporte y ha destacado los 600.000 euros destinados al deporte base. Todo ello, porque ha asegurado el deporte "es salud, es educativo, integración social, motor económico, y sobre todo es esencial".

Tras este balance en el área de Deportes, Antoñanzas ha criticado que el alcalde "ha faltado a su palabra" de abrir el Centro de la Cultura del Rioja (CCR), siendo un "incumplimiento" a lo pactado con el PR+ cuando accedió a la alcaldía.

También ha afeado que los barrios "son los grandes olvidados" citando a Los Lirios, Madre de Dios o Varea con algunas iniciativas no desarrolladas, y todo ello para "dedicarse en exclusividad al centro". Para concluir, ha afirmado que "pasan de todo" en algunos proyectos para "no molestar a sus centrales", en alusión a que son partidos nacionales "lo contrario que nosotros que no dependemos de nadie".

ABRIR EL CCR "CON SENTIDO"

En su replica, Hermoso de Mendoza, ha comenzado agradeciendo el trabajo del PR+ en estos más de tres años de legislatura, así como la "estabilidad" que ha dado al Gobierno municipal, en un compromiso con el "espíritu transformador".

Ha rechazado las críticas del regionalista acerca del CCR porque "lo vamos a abrir, pero las cosas no son tan sencillas" sino que su apertura debe ser "con sentido" y con "seriedad", contando además con todos los servicios necesarios, haciendo que sea un espacio enoturístico "a nivel mundial".

Hermoso de Mendoza también ha negado las alusiones de Antoñanzas sobre los "olvidos" de los barrios, repasando algunas actuaciones realizadas y recordando que "Logroño está en el siglo XXI y trabajando en todas las calles". "Podíamos haber hecho más cosas, pero la ciudad está en un proceso de transformación y evolución evidente tras la parálisis del PP".

Ha defendido el alcalde el trabajo realizado para traer 20 millones de euros de fondos europeos en proyectos como el del Mercado de San Blas, las Cien Tiendas o la 'Enopólis'.

INTERVENCIÓN VECINAL

A continuación, ha tomado la palabra nuevamente Antoñanzas que ha insistido en cuestiones planteadas en su primera intervención, señalando que "he echado en falta cuestiones de impulso", para ceder parte de su turno a una vecina de Madre de Dios, Carmen García, que ha expuesto problemas que tiene su zona pidiendo al alcalde que actué en dicho barrio.

Ha reiterado sus críticas hacía el cierre del CCR porque "hemos perdido una oportunidad para que identifiquen con el vino", ahora que "los vecinos nos atacan con la denominación". Ha asegurado que Logroño "somos los grandes olvidados" para el Gobierno regional y Central, por lo que le ha pedido mayor reivindicación.

En la contra replica, Hermoso de Mendoza ha recordado a la vecina de Madre de Dios que "el 2 de noviembre se inicia la consolidación de las obras en el barrio", así como ha mostrado su compromiso con los barrios.

Para concluir, ha tendido su mano a seguir trabajando con el PR+ dada la "estabilidad y buena gestión" desarrollada estos años de legislatura.