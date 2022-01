Antoñanzas: "Las relaciones del PSOE con PR+ están tensionadas en la mayoría de Ayuntamientos donde hay acuerdos"

"No somos socios cómodos" pero "no nos vamos a plegar a los intereses del PSOE", ha dicho tras anunciar la ruptura del acuerdo en Cenicero en donde descartan una moción de censura

LOGROÑO, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del PR+, Rubén Antoñanzas, ha reconocido que "en mayor o menor medida" las relaciones con el PSOE "están tensionadas" en la mayoría de los Ayuntamientos riojanos donde cuentan con acuerdos de Gobierno. "Ahora se han acentuado más pero anteriormente también estaban", ha asegurado, tras anunciar la ruptura del acuerdo de Gobierno con el PSOE en la localidad de Cenicero en donde descartan una moción de censura.

Rubén Antoñanzas, junto al concejal y portavoz riojanista en Cenicero, Miguel Ángel Martínez, ha asegurado que, a pesar de estas situaciones, "el grado de afección del PR+ con los ciudadanos es el mismo. Nosotros vamos a seguir defendiendo y controlando los Gobiernos, no somos socios cómodos y seguiremos apostando por el desarrollo de las localidades aunque parezca que el PSOE no lo quiera entender".

Ante la situación de Cenicero, ha proseguido Antoñanzas, "entendemos que esta situación responde a una estrategia del PSOE" como ha sucedido en otros municipios riojanos como en Sajazarra o en Tricio pero "no nos vamos a plegar a los intereses del PSOE".

En el caso de Cenicero, ha continuado, "ahora nuestros dos concejales pasarán a la oposición con el objetivo claro de seguir trabajando por la localidad y lo harán con la honestidad y la convicción de que es bueno dar estabilidad y trabajar por nuestras ciudades".

Además, ha criticado, "hemos comprobado que, a pesar de los avisos, el PSOE de La Rioja no cambia nada. El PSOE quiere tener unos socios de Gobierno callados pero nosotros no les vamos a rendir pleitesía cuando ellos quieran".

TAMBIÉN EN LOGROÑO

Como ha destacado el presidente del PR+ "creemos que esta tensión es creada de forma intencionada y también ocurre en el caso de Logroño". En este punto, ha señalado, "es público que hemos presentado mociones desde el primer pleno y hemos dejado muy claro que, aunque seamos socios, tenemos un programa de defensa de las ciudades y pueblos en diferentes áreas y las vamos a defender. Ha habido momentos de mucha tensión -momentos públicos y otros que no lo han sido-, hemos manifestado nuestra discrepancia sobre la comunicación de Calles Abiertas, por ejemplo, o cómo se tienen otras áreas abandonadas como en Avenida de Burgos o el barrio de Yagüe, o el CCR".

"Por primera vez hemos presentado enmiendas para los Presupuestos, hemos dejado claro sus incumplimientos en el proyecto deportivo de la estación, el de enópolis... tenemos muy claro los compromisos y ya digo que todos los gobiernos están tensionados en mayor o menor medida", ha destacado el presidente del PR+.

"NUESTRO COMPROMISO CON CENICERO SIGUE SIENDO FIRME"

Centrados en el caso de Cenicero, el presidente del PR+ ha explicado que se ha acordado la salida del Gobierno de sus dos concejales, Miguel Ángel Martínez y Juan Carlos Lagunilla. "En el pleno de esta tarde entrarán en la oposición", ha afirmado porque "nuestro compromiso con Cenicero sigue y es firme". Con respecto a si hay posibilidad de presentar una moción de censura en la localidad, Antoñanzas ha dicho: "Pensamos que somos más útiles en la oposición. Nosotros sabemos gobernar pero también sabemos forzar al Gobierno desde la oposición".

Como ha reconocido, los motivos para tomar la decisión de la ruptura del pacto de Gobierno en dicha localidad "son varios" pero sobre todo "los incumplimientos del PSOE de los acuerdos y compromisos adoptados para el desarrollo y futuro de Cenicero".

En este punto, ha continuado, "el alcalde se pliega más a los intereses de su partido que a los de su pueblo, no es en absoluto un Gobierno reivindicativo y no pelea por los intereses de su localidad. Tenemos un alcalde sumiso".

Además, ha criticado, "las mínimas inversiones que está haciendo en la localidad o en obras que en un principio iban a ser financiadas por el Gobierno regional y ahora van a ser pagadas por los vecinos y vecinas".

Por su parte, Miguel Ángel Martínez, ha criticado la actitud del alcalde de la localidad, el socialista Marcos Jiménez, que "no hace caso a los informes del secretario interventor municipal, por ejemplo, y que vota a favor de financiaciones que sabe que no se pueden llevar a cabo".

Por ejemplo, ha dicho, "ha pasado con la guardería municipal. En un principio el gasto iba a ser asumido por la ccaa pero de la noche a la mañana pasó al Ayuntamiento con todos los gastos y responsabilidades que eso conlleva".

Tampoco entienden los riojanistas cómo "ha eliminado también el dinero para los comerciantes de Cenicero o los gastos descomunales a las arcas municipales. Sabemos que hay muchas facturas que están sin abonar y proveedores y empresas que están sin cobrar, tampoco apoya a la agricultura y está llevando a Cenicero a una situación muy difícil.

Desde el PR+ critican también "la nula inversión" en los calados de Cenicero, parte histórica de la ciudad, "no han pedido subvenciones ni tampoco hay inversión ni proyecto para la Enorregión.

No hay ningún proyecto para lanzar el enoturismo en Cenicero".

"No controla el gasto, no tiene en cuenta Cenicero y no se apuesta por proyectos generadores de riqueza. Tampoco escuchan a los interventores municipales, pasan por encima de los informes de secretarios y todo ello nos parece una falta de respeto y lealtad".

"El PSOE ha querido tener un socio de Gobierno callado, no nos han respetado pero nosotros somos concejales del PR+, venimos a aportar ideas y ante ello pasaremos a una oposición responsable", ha afirmado Martínez.

Además, ha finalizado Antoñanzas, "la señora Andreu está muy mal acostumbrada al acuerdo que llegó con Unidas Podemos-IU, únicamente a cambio de dinero y asesores. Pero con el Partido Riojano el acuerdo era y solo puede ser a cambio de proyectos que consigan que nuestros pueblos progresen. No podemos consentir que se utilicen los pueblos para ganar congresos de partidos, estableciendo desde el Gobierno regional diferencias en la atención que presta a unos municipios y a otros en función de quién gobierna en ellos".