Antonio Hernando Vera valora el despliegue de la banda ancha y 5G en todo el territorio riojano - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

LOGROÑO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha recibido esta mañana en Logroño al secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando Vera, con el que ha mantenido una reunión en la Delegación del Gobierno antes de desplazarse al municipio de Tirgo.

En la actualidad, la cobertura de banda ancha ultrarrápida fija en La Rioja es del 98,05 por ciento, mientras que en el año 2018 era del 86,40 por ciento.

Mientras, en lo que respecta a la cobertura 5G, La Rioja ha pasado de una cobertura del 63 por ciento en el año 2021 a una del 98,9 por ciento.

Tras la reunión en Logroño, la delegada y el secretario de Estado han visitado el municipio de Tirgo, donde han mantenido un encuentro de trabajo con el alcalde de la localidad, Juan María Ruiz, para analizar las inversiones del Estado que han contribuido a que la cobertura móvil alcance el 100 por cien en el municipio.