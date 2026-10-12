La AP-68, cortada por las noches en enlaces en La Rioja para obras de asfaltado

Archivo - La AP-68, a su paso por La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias SOS Rioja 112 ha avanzado este lunes que, desde el Centro de Operaciones y Seguridad Vial de la AP-68 informan del corte nocturno de la autopista en enlaces en La Rioja debido a obras de asfaltado.

En concreto, se detalla que "con motivo de la campaña de renovación de firmes, desde este próximo lunes 12 de octubre, en horario nocturno de 22 a 6 horas, se van a realizar trabajos de asfaltado durante aproximadamente las dos próximas dos semanas en los enlaces de La Rioja, desde el enlace 16-Alfaro al enlace 9-Haro".

Añade que "estos trabajos necesitan del cierre total de los distintos ramales de enlace en los que se trabaje, por tanto, se comenzarán los trabajos a las 20 horas en las zonas que no requieran el corte total (cercana a las playas de peajes).

Acto seguido, y "a partir de las 22 horas se irán cortando cada uno de los ramales". Según se termine el asfaltado en cada uno "se irán abriendo".

Las próximas afecciones serán:

Noche del 12 al 13 de octubre (lunes a martes), de 22 a 6 horas: cierre total de las dos entradas al peaje en el enlace de Alfaro/Corella (Salida 16, pk 202), tanto en sentido Bilbao como en sentido Zaragoza.

Cierre salida para los vehículos que circulen en sentido Zaragoza: Alternativa por enlace 17 de AP-15 (pk 208).

Solamente estará abierta la Salida de los vehículos circulen sentido Bilbao y salgan por el peaje

PREVISIÓN.

Noche del 13 al 14 de octubre (martes a miércoles), de 22 a 6 horas enlace de Alfaro (Salida 16, pk 202): Corte Ramal que va de peaje a Bilbao (entrada).

Si no se hubiera terminado el día anterior enlace de Calahorra (Salida 15, pk 175): cierre salidas hacia peaje, ambos sentidos.

Se informará a través de los PMV ofreciendo como itinerarios alternativos las salidas por los peajes anteriores, y a su vez también se publicará la afección a través de los diferentes canales de atención al cliente de Autopistas.