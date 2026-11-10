La AP-68 se liberaliza en La Rioja: adiós al peaje esta medianoche y tres nuevas salidas "en unas horas"

Arraiz y García-Casarrubios, ante un mapa de la AP-68 en La Rioja - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Esta medianoche, a partir de las 00,01 horas del miércoles 11 de noviembre, llega la liberalización de la autopista AP-68 en La Rioja, con "las barreras habituales que se levantarán" y tres nuevos enlaces -Fuenmayor-Navarrete, Villamediana y Arrúbal- que entrarán en funcionamiento "unas horas" despues.

Así lo ha avanzado este martes la delegada del Gobierno de La Rioja, Beatriz Arraiz, tras mantener un encuentro al respecto con la jefa de la Demarcación de Carreteras del Estado en la comunidad, Eva García-Casarrubios. "Un momento histórico", como ha afirmado Arraiz a los medios de comunicación.

Algo, ha añadido, "que llevamos esperando al menos los últimos 15 años desde que se prorrogó la concesión de la autopista". "Una buena noticia que va a cambiar indudablemente la movilidad en toda nuestra comunidad autónoma, con especial incidencia en Logroño, en lo que tiene que ver sobre todo con la LO-20".

Una vez que, a medianoche, se levanten las barreras "y ya se podrá transitar ya por la AP-68 de forma totalmente gratuita", Arraiz ha puesto como ejemplo "de lo que esto supone en realidad", que una persona, "un logroñés que quiera mañana trasladarse a Zaragoza, podrá hacerlo por toda la AP-68 de manera totalmente gratuita".

Y, ha añadido, "si quiere ir a Bilbao, la titularidad en territorio vasco es de las Diputaciones Forales, que han decidido cobrar un peaje que va a ser inferior al que actual". "Por lo cual -ha resumido- un logroñés que quiera trasladarse a Bilbao podrá hacerlo por el territorio del Ministerio, que sería el de La Rioja, totalmente gratis y luego llegar a Bilbao por un precio muy inferior".

De este modo, Beatriz Arraiz ha resumido que "mañana se levantan las barreras por los lugares en los que habitualmente sabemos que están y se va a poder transitar ahí de forma gratuita por la AP-68, por los lugares en los que lo siempre se ha circulado".

LOS NUEVOS ENLACES.

Respecto a los tres nuevos enlaces, la delegada ha señalado que entrarán en funcionamiento "a lo largo del día de mañana, porque hay que entender que la liberalización se produce en un momento dado, y en un momento dado no se puede conseguir absolutamente todo".

"Es decir -ha aclarado- hay que arreglar y poner en orden la propia señalización, quitar conos y hay que priorizar, eso sí, la seguridad de usuarios y de trabajadores en un día que va a ser especialmente complicado", en referencia precisamente este miércoles a la convocatoria de la huelga general.

Ha insistido, en todo caso, que "a lo largo del día de mañana y en las próximas horas veremos que los enlaces de Navarrete al completo, porque ya hay parte de ese enlace, el que da acceso a Navarrete y a Fuenmayor ya está en servicio, pero en las próximas horas veremos también ese enlace al completo con el enganche a la propia A-68, más el de Villamediana y el de Arrúbal".

Ha insistido en que "probablemente" esta apertura "no se produzca a la 00,01 en todos los sitios, sino que será progresivo a lo largo de las horas, porque se tienen que llevar trabajos de retirada de bolos, de cambios de señalización, etcétera, que se tienen que ir haciendo conforme pasan las horas, y entonces se podrá enlazar en esos puntos".

Pero, más allá de la apertura de estos enlaces -que, como mucho, ha aventurado, "nos llevará al día siguente"-, "lo importante es que se va a producir un hecho histórico para La Rioja, se van a levantar las barreras y se va a poder circular de forma gratuita por la AP-68 en todo el tramo riojano".

A preguntas de los periodistas sobre el también pendiente futuro enlace de Lardero, la delegada ha apuntado que "irá progresivamente", probablemente para finales de año", mientras que los restantes -Agoncillo y Recajo, en remodelación- ya estarían previstos para más adelante en el tiempo.

En todo caso, ha asegurado que "trataremos de informarlo como corresponde y de ir marcando en qué momento esos enlaces están abiertos".

Se ha referido igualmente al caso de los camiones y la obligatoriedad de ir por la autopista en vez de por la N-232, una decisión, ha dicho Arraiz, "solicitada en su momento con mucho ahínco por el Gobierno de La Rioja y que, además, ha salvado muchas vidas, y eso debe ser la prioridad".

Ha señalado, en todo caso, que, por parte del Gobierno de España "se han escuchado alternativas a los transportistas y están estudiando ciertas posibilidades, pero es algo que tendremos que ver a partir del año que viene".

CRÍTICAS DEL GOBIERNO DE LA RIOJA.

Igualmente, cuestionada por los medios de comunicación sobre las críticas vertidas hoy mismo, tras el Consejo de Gobierno, por el Ejecutivo riojano, sobre "falta de planificación" y de "diálogo", Arraiz ha subrayado que "ha habido planificación, de hecho, estamos cumpliendo con el objetivo del 11 de noviembre".

"Se ha trabajado mucho y se ha trabajado bien. Son obras tremendamente grandes y que tienen muchas dificultades en la ejecución, por lo que ha podido haber ciertos retrasos que todos conocen, pero hemos llegado al 11 de noviembre con la AP-68 liberalizada. Planificación ha habido perfectamente", ha afirmado.

Y sobre la falta de diálogo y de información, Arraiz ha señalado que "no sé a qué se refiere el Gobierno de La Roja cuando dice que no ha habido información, no sé si se refiere a que ellos han hecho una serie de solicitudes o exigen determinados enlaces al Gobierno de España y no han recibido la respuesta que desearían".

Así, ha resaltado que "conocen perfectamente que el enlace en Rioja Alta se está estudiando en el Ministerio y que, desde luego, la decisión que se tome en ese enlace, como en casi todos, será la que técnicamente sea más adecuada, por muchos motivos técnicos, porque se enlaza mejor con otras carreteras regionales, con otras nacionales, porque mejora la movilidad en su conjunto".

Y esto, ha añadido, "se está estudiando en el Ministerio, no hay decisión tomada todavía, pero tiene que ser la más viable, el objetivo no debe ser que le guste al Gobierno de La Rioja, el objetivo es que técnicamente sea la que solucione más problemas de movilidad en ese punto".

En este sentido, ha recordado que "por ejemplo, se solicitó también en Rioja Baja", algo que "ya en su momento empezó a estudiarse en el propio Ministerio, sobre la mesa está".

"Pero 90 enlaces a la vez no vamos a tener ni en la AP-68 ni en ningún sitio. Que se está estudiando, que se escucha es verda. Que no se reciba la contestación que uno quiere y cuándo quiere y la que quiere, eso probablemente también sea verdad", ha reseñado la delegada.

Y ha sentenciado, para finalizar, que "contamos con una vía de alta capacidad gratuita con tres nuevos enlaces en cuestión de horas, es la buena noticia y que veremos además cómo nos acostumbramos también los ciudadanos a movernos ahora en La Rioja porque va a cambiar mucho".

En este sentido, ha dicho que "está todo estudiado previamente ante la toma de la decisión de la liberalización, se hizo un estudio de capacidad de la vía, que determinó que da de capacidad, ahora hay que ir viendo e irnos acostumbrando".

"Sí que hay que pedir también a los ciudadanos que, hasta que nos acostumbremos, que estemos especialmente pendientes de las señales, que vayamos con un poco más de cuidado porque acostumbrarse a esto también tiene su dificultad añadida", ha concluido Beatriz Arraiz.