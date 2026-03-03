Apicultores de la UAGR reclaman precios justos y alertan del fraude en el sector

Cata reivindicativa de los apicultores de UAGR en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Apicultores de la UAGR-COAG han realizado una cata reivindicativa, desarrollada en Avenida de La Rioja, 14, de Logroño, con la que han reclamado precios justos, al tiempo que han alertado del fraude en el sector, ya que hay quien "mezcla con siropes" el producto, han señalado.

La protesta de la capital riojana se suma a otras que se están desarrollando en otras ciudades españolas bajo el lema 'Busca tu apicultor/a de cercanía. Huye de las mezclas. Miel de verdad y de proximidad'. La acción busca que cualquier consumidor pueda comprobar en vivo y en directo la diferencia entre una miel de proximidad y los productos mezclados de terceros países que dominan los lineales.

El responsable de apicultura de la UAGR-COAG, Simón Ezquerro, ha señalado a los medios de comunicación que la iniciativa busca "reivindicar un poco la diferencia que hay de nuestras mieles del apicultor a las que venden en los supermercados". "Normalmente las diferencias es que las mieles están mezcladas con siropes y las nuestras son más naturales", ha añadido.

Además, ha criticado que "el coste de producción es mucho mayor el nuestro, porque los siropes o mieles importadas están a un bajo coste y entonces perjudica mucho nuestra producción, que rondan los 5 euros, mientras que las importadas pueden rondar los 2 euros".

Ezquerro ha señalado que "para manipularlas lo que suelen hacer es ultrafiltrarlas, y las recalientan, añadiendo algún proceso más mezclarlas incluso con sirope". De hecho, ha apuntado que en "España entra más del 50 por ciento de miel mezclada, que en Europa asciende al 80 por ciento".

Ante ello, ha reclamado "que aunque hay controles, hay que seguir mirando el producto y estar más aún encima". También ha pedido al consumidor que "apueste por el producto local, porque eso también redunda en el medio rural". Finalmente, Ezquerro ha señalado que "cada es más difícil" producir miel.