Aplazado el concierto de la Banda Municipal de Música previsto para hoy en la Concha del Espolón

Con motivo de los tres días de luto oficial decretados tras el fallecimiento del exalcalde, Julio Revuelta LOGROÑO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño informa del aplazamiento del concierto de la Banda Municipal de Música de Logroño previsto para hoy, jueves 2 de julio, a las 20,30 horas, en la Concha del Espolón.

La decisión se adopta con motivo de los tres días de luto oficial decretados por el Consistorio municipal tras el fallecimiento del exalcalde Julio Revuelta.

La actuación, titulada '¡Que suene la banda!', con la que iba a dar comienzo una nueva edición del ciclo 'El verano suena a banda', se celebrará en una nueva fecha que será comunicada próximamente.

El Ayuntamiento de Logroño agradece "la comprensión ante esta decisión, adoptada como muestra de respeto y reconocimiento a la figura de Julio Revuelta y en señal de duelo institucional".