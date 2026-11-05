Aprobada por mayoría sindical la oferta de empleo público con 505 plazas para docentes

LOGROÑO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

ANPE RIOJA, junto con otras organizaciones sindicales, han aprobado en la Mesa Sectorial de Educación celebrada hoy, una oferta de empleo público extraordinaria de 505 plazas docentes, que se convocarán a lo largo de los próximos tres años: 116 en 2027, 250 en 2028 y 139 en 2029.

Se trata de una oferta adicional a las ordinarias, que permitirá incrementar el número de plazas disponibles para acceder a la función pública docente y avanzar en la reducción de la temporalidad que afecta a las plantillas educativas de La Rioja.

La oferta aprobada hoy ha sido posible gracias a la Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para 2023. Esta norma "permite a las administraciones aprobar, con carácter extraordinario, una tasa específica de plazas cuando sea necesario para alcanzar el objetivo de temporalidad inferior al 8 %, siempre que exista una planificación plurianual que justifique las necesidades de personal".

En cuanto a las convocatorias de oposiciones para los próximos tres años quedarían distribuidas de la siguiente manera:

En 2027, la convocatoria quedaría conformada por 273 plazas en 20 especialidades: 157 que ya estaban aprobadas y 116 procedentes de esta nueva oferta extraordinaria.

En 2028 se convocarán como mínimo 250 plazas del Cuerpo de Maestros, repartidas entre siete especialidades: Educación Infantil, Inglés, Educación Física, Música, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Educación Primaria.

Y para 2029 están previstas otras 139 plazas, distribuidas en 27 especialidades de Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, Conservatorio, ESDIR y Formación Profesional.

A estas cifras habrá que añadir las plazas de las ofertas ordinarias de reposición que se aprueben para 2028 y 2029, cuyo número dependerá de las jubilaciones que se produzcan en cada ejercicio.

ANPE RIOJA considera que "esta oferta supone un gran avance en la estabilidad del empleo docente y en la planificación de las plantillas, no obstante, continuará realizando un seguimiento de todo el proceso para que esta planificación se traduzca en una reducción efectiva de la temporalidad y en una mayor estabilidad para el profesorado y los centros de la enseñanza pública riojana".