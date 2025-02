Aprobada por unanimidad la nueva Ordenanza de Subvenciones de Logroño, que facilitará adelantar convocatorias de ayudas

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este jueves en el pleno correspondiente al mes de febrero, ha aprobado contando con la unanimidad de todos los Grupos Municipales, la nueva Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión de subvenciones por parte del Consistorio.

Una aprobación que, como ha avanzado la concejal de Relaciones Institucionales, Leonor González Menorca, facilitará que, tras la publicación de la normativa en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), se puedan adelantar las convocatorias de ayudas "en varios meses respecto a años anteriores". En concreto, para este año 2025 ha dicho que podrá ser "aproximadamente, a principios de marzo".

Como ha apuntado la edil -y también presidenta del pleno, doble cargo que ha motivado la protesta del portavoz del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas-, "hasta ahora, este Ayuntamiento no tenía un régimen comun para la convocatoria de las ayudas, salvo las previsiones generales en el Presupuesto y que funcionaba con unos mínimos en sus bases".

Esta situación, ha proseguido, "provocaba que posteriormente a la hora de sacar cada una de las convocatorias, cada unidad municipal tenía que pasar las bases por el pleno, lo que daba una gran dispersión a nivel normativo", a lo que ha sumado que "tener las bases tan dispersas hacía que se retrasasen las convocatorias, especialmente cuando se cambiaban las bases generales".

Así, ha considerado González Menorca, que el sistema "era ineficiente y poco operativo", por lo que ha asegurado que la nueva ordenanza, "más allá de cumplir con la legalidad, con la Ley General de Subvenciones -que se ha tenido 25 años sin aplicar-, se quería incidir en mejora de la gestión, para hacerla más eficaz y eficiente".

De este modo, la norma "se inspira en los principios de cualquier norma, como son garantizar la igualdad, la transparencia o la concurrencia", entre otras cosas, y ha incidido en que "sumada al Plan Estratégico de Subvenciones" aprobado también por el Ayuntamiento logroñés, "es un instrumento de planificación y ejecución eficiente" , que, como ha reiterado, adelantará varios meses las convocatorias.

GRUPOS.

En el turno de intervenciones de los Grupos Municipales y de sus portavoces, el regionalista Rubén Antoñanzas no ha querido más que reiterar su queja por la posición de González Menorca como concejala en defensa de la norma y como presidenta del pleno, alegando que "no estoy en igualdad".

Por su parte, la portavoz de VOX, María Jiménez, se ha mostrado "totalmente a favor" de la ordenanza, "algo que tendría que haber estado hace años", afeando al Gobierno municipal "haber olvidado" la aportación de su formación a la nueva normativa.

El portavoz socialista Luis Alonso, aún señalando su voto a favor porque la ordenanza "es positiva y necesaria", ha mostrado sus dudas "de si esta norma nace en el mejor momento económico, porque para que las ayudas lleguen a los bolsillos de la gente hacen falta las bases y la convocatoria".

"Pero -ha añadido- la convocatoria depende del Presupuesto. Y con ahorro negativo por primera vez en este Ayuntamiento en este 2025, no estoy seguro de que vayamos a tener las ayudas, porque no hay dinero, y si lo hay, va a estar muy mermado. Es un peligro real, que en 2025 o no va a haber subvenciones o se van a minorar de manera importante".

Una apreciación a la que el portavoz del PP Miguel Sáinz ha calificado como "bulo", afirmando que "hay partidas consignadas y se van a convocar las ayudas antes que nunca, en unas semanas se verá la realidad", por lo que ha reclamado a Alonso que "no intente alarmar".

"Es un paso importante e histórico, llevamos demasiados años sin este instrumento que nos va a permitir ser más ágiles y convocar antes las ayudas, un mérito de este equipo de Gobierno, compartido con aportaciones de todos. Es buena noticia para la ciudad", ha concluido.

LA ORDENANZA.

El documento unifica las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Logroño, salvo en materia de ayudas emergencia social, cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, ya que se trata de ámbitos especiales que requieren de una regulación específica.

Este nuevo instrumento se suma al Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Ayuntamiento de Logroño, que entró en vigor el pasado mes de febrero y que supone un instrumento de planificación y ejecución de la política pública municipal en materia de subvenciones.

Mediante este plan se coordinan las convocatorias de subvenciones y convenios subvencionales que se llevan a cabo desde el Consistorio hasta el año 2026. Un documento que permite mejorar la eficiencia de los recursos, la transparencia en la rendición de cuentas y el servicio a la ciudadanía que contempla los diferentes programas de subvenciones municipales.

La ordenanza municipal de bases reguladoras generales para la concesión de subvenciones se estructura en nueve capítulos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

El capítulo I establece las disposiciones generales relativas al objeto, concepto, ámbito y régimen jurídico de la concesión de subvenciones.

En el capítulo II se recogen las normas relativas a los principios, planes estratégicos de subvenciones, requisitos, órganos competentes para la concesión, beneficiarios y entidades colaboradoras.

En el capítulo III, que consta de dos secciones, se establecen los procedimientos de concesión de subvenciones mediante concurrencia competitiva y concesión directa.

Los capítulos IV y V se ocupan, respectivamente, de la gestión del procedimiento de concesión y de la justificación de subvenciones.

El capítulo VI recoge las especialidades en la gestión presupuestaria y el pago de las subvenciones.

El capítulo VII regula el régimen de los reintegros, mientras que los capítulos VIII y IX se centran en el control financiero y las infracciones y sanciones respectivamente.