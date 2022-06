Aprobado el dictamen de la Comisión al proyecto de Ley de creación de la Agencia Riojana de Transición Energética

Además han salido adelante 11 enmiendas conjuntas del PSOE y Grupo Mixto, y se han rechazado 10 de Cs y 13 del PP

La Comisión de Sostenibilidad y Transición Ecológica ha dado el visto bueno al dictamen del Proyecto de Ley de creación de la Agencia Riojana de Transición Energética. Ha contado con los votos a favor del Grupo Parlamentario Socialista, de Izquierda Unida y de la diputada no adscrita, Raquel Romero.

Además, los mismos votos han propiciado que salieran adelante 11 enmiendas conjuntas presentadas por los Grupos Socialistas y Mixto - que se unen a las 9 que se incorporaron ya, y las 3 que se transaccionaron-.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular presentó 19 enmiendas, de las que 4 fueron incorporadas ya, y dos transaccionadas. El resto 13 han sido rechazadas hoy con los votos de PSOE, IU y la diputada no adscrita, Raquel Romero. La misma suerte han corrido las diez del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Asimismo se ha acordado que el relator sea el presidente de la Comisión, en este caso el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Pablo Baena.

No obstante, antes de la votación de las enmiendas y del dictamen han intervenido los portavoces en la Comisión del PP y del PSOE, Carlos Cuevas y Sara Orradre, respectivamente.

El parlamentario popular ha apuntado que "de las enmiendas vivas como de las que se han incorporado en ponencia los objetivos del PP son dar más transparencia a la gestión de esta agencia y propiciar mayor participación ciudadana en su seno", para que "este Parlamento sea conocedor de los planes, de los presupuestos, de la actividad permanente de la Agencia".

Cuevas ha reconocido, no obstante, que desde su formación el objetivo principal era "no crear esa Agencia que no va a servir a los objetivos porque lo que pretende es hacer es sustituir a la administración en esta política de la transición energética".

Por su parte, Orradre ha reconocido que se había trabajado en ponencia "bastante bien esta Ley, que no es especialmente extensa, ni compleja, y por ello defendemos la creación de esta Agencia como un instrumento útil y operativo para la gestión de todo tipo de acciones que tengan que ver con el reto inminente la transición ecológica y con la lucha contra la crisis climática".