Aprobado el Plan de Acción para el Clima y la Energía de Logroño

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LOGROÑO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado el Plan de Acción para el Clima y la Energía, que ha sido presentado por el concejal del área de Urbanismo y Medio Ambiente, Íñigo López-Araquistáin, junto a la portavoz del Equipo de Gobierno, Celia Sanz.

"Con esta aprobación Logroño da un paso más en seguir avanzando en una ciudad con un modelo energético cada vez más eficiente y renovable", ha destacado el concejal, que ha indicado que "lo hemos vivido en los últimos días y lo viviremos a lo largo del verano, por lo que no debemos perder ni un minuto y hay que decir que Logroño es verdad que en esta materia se encuentra la vanguardia".

"Cada vez es una ciudad más resiliente frente al calor extremo, la sequía y las inundaciones, pero es evidente que debemos seguir trabajando", ha destacado López-Araquistáin. Ha señalado que este Plan

"se suma y además se integra en la estrategia de ciudad circular y junto al plan estratégico ante olas de calor, el plan local de actuación ante las altas temperaturas o el plan de sistemas de drenaje sostenible, así como el plan de recuperación de aguas regeneradas, todos ellos desarrollados durante la presente legislatura".

Una ciudad que "prepara una serie de líneas de actuación y de actuaciones de cara a dos fechas concretas, 2030 y 2050, hacia una ciudad cada vez más resiliente y más preparada contra el cambio climático y las consecuencias que este tiene".

Ha recordado que Logroño firmó en 2012 su adhesión al Pacto de los Alcaldes y Alcaldesas, principal movimiento europeo en el que participan las autoridades locales y regionales que han asumido el compromiso voluntario de mejorar la eficiencia energética y utilizar fuentes de energía renovable en sus territorios.

Con su compromiso, los firmantes de Pacto pretenden superar el objetivo de la Unión Europea de reducir en un 20 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del municipio para el año 2020. En este contexto, el Ayuntamiento de Logroño puso en marcha el pasado mes de diciembre el proceso de elaboración de su Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES), principal instrumento municipal para definir las estrategias y medidas que permitirán reducir emisiones, mejorar la eficiencia energética y reforzar la adaptación del municipio frente a los impactos del cambio climático.

TRES PARTES

Un plan, recién aprobado, que se divide en tres partes. En primer lugar hay un informe de emisiones de referencia, de emisiones de efecto invernadero, en segundo lugar la evaluación de riesgos y vulnerabilidades climáticas en el municipio de Logroño. y en tercer lugar un plan de actuación para el clima y la energía sostenible.

Este documento una vez aprobado hoy "se remitirá a la sede oficial del pacto de alcaldes y a la Comisión Europea con una serie de compromisos para ir avanzando de aquí sobre todo para el a 2030".

Ha apuntado que el informe de emisiones de referencia que toma como punto de referencia el a 2005 "es muy positivo y responde a un importante avance que ha tenido la ciudad de Logroño, que, en definitiva, ha hecho reducir las emisiones de efecto invernadero un 48 por ciento desde 2005".

Además, ha añadido que "se han reducido en un cien por cien las emisiones de efecto invernadero en el alumbrado público, dado que el Ayuntamiento de Logroño ya desde hace años la energía que compra es energía verde, así como más de un 31 por ciento en cuanto a equipamientos, un 49 por ciento en flota municipal y un 27 por ciento en flota externa".

A ello, ha unido el concejal que el consumo de gasoleo-calefacción se ha reducido prácticamente al cien por ciento, y un 40 por ciento. Además, "todos los edificios municipales han ido transformando sus sistemas de calefacción a sistemas más modernos de climatización y gas natural".

Por tanto, el diagnóstico "es muy positivo y el informe incentiva a continuar con esas políticas de circularidad que se están adoptando en la ciudad de Logroño".

En la segunda parte del documento recoge una evaluación de riesgos y vulnerabilidades frente al cambio climático en el municipio de Logroño, identificando tres amenazas fundamentales. En primer lugar, el incremento de las temperaturas, frecuencia, intensidad y duración de las olas de calor; en segundo lugar, el aumento del estrés hídrico y periodos de sequía; y en tercer lugar, el mayor riesgo de inundaciones.

El informe "además incluye análisis y proyecciones climáticas para la ciudad de Logroño, y también un informe de vulnerabilidades". Finalmente el plan de acción cuenta con un despliegue de medidas de cara a 2030 en materia de edificación, energía, movilidad, recursos económicos, digitalización y territorio.

Por lo tanto, incluye una serie de fichas con líneas de actuación que se darán traslado, al Pacto de Alcaldes y a la Comisión Europea, en la que hay que decir que Logroño ya "va muy avanzado y va tomando medidas que ya estaban incluidas, algunas de ellas, en las líneas de actuación de los diferentes planes estratégicos que se han ido aprobando en la presente legislatura y que de forma plurianualizada se han ido adoptando a través de los presupuestos y con actuaciones que se han ido tomando".