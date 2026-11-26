LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa General de Negociación Colectiva ha aprobado el Plan de Incentivación de la Función Directiva con distintas medidas de apoyo y reconocimiento profesional del equipo directivo de los centros educativos e inspectores, como un incremento en su complemento retributivo y la disminución de la carga burocrática y simplificación de procesos administrativos.

El Plan, acordado en Mesa Sectorial de Educación con el apoyo de las organizaciones sindicales ANPE, STAR y CSIF, permite avanza hacia un modelo de dirección con mayor capacidad, reconocimiento, apoyo y tiempo para ejercer funciones de liderazgo pedagógico y organizativo.

La función directiva de los centros es estratégica para avanzar en la calidad del sistema educativo y no únicamente una responsabilidad de carácter administrativo.

Por ello, el Plan de Incentivación de la Función Directiva contempla un incremento retributivo, ya que la dedicación, disponibilidad y responsabilidad que requiere el ejercicio de los distintos cargos directivos así lo justifican, de manera que sea acorde con la carga de trabajo, el nivel de responsabilidad asumido y la complejidad de las tareas desarrollas.

Así, los directores dispondrán de un aumento del 12 %; los jefes de estudios, jefes de estudios delegados y secretarios, un 40 %; el jefe de inspección, un 30 % de aumento; los inspectores e inspectores coordinadores, un 40 %; los jefes de estudios adjuntos, recibirán un aumento del 50 %; y los directores de equipos de orientación, un 200 %. Este incremento se aplicará en dos ejercicios: en 2027 el 50 % y en el año 2028, el 50 % restante.

Este incremento en su complemento retributivo se ha establecido a partir de un análisis comparativo de la situación de La Rioja respecto al resto de comunidades autónomas, con el objetivo de corregir posibles desequilibrios y avanzar hacia un modelo de reconocimiento económico de la función directiva acorde con las responsabilidades que conlleva.

SIMPLIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DISMINUIR LA CARGA BUROCRÁTICA

Por otra parte, el documento recoge la constitución de un grupo de trabajo para la elaboración de un Plan de disminución de carga burocrática para avanzar en una mayor simplificación de los procesos de gestión.

La finalidad es constituir un espacio de análisis y colaboración orientado a proponer medidas concretas, viables y útiles para simplificar la gestión de los centros, mejorar la eficiencia de los procedimientos y facilitar el desarrollo de la labor de los equipos directivos.

Entre otras cuestiones, este grupo de trabajo abordará el análisis y propuesta de medidas de simplificación administrativa de distintos ámbitos de la gestión educativa, como el comedor escolar, las becas y ayudas, la carrera profesional y otros procedimientos; el estudio y exploración de posibles aplicaciones y herramientas informáticas que contribuyan a agilizar los distintos procedimientos; y la elaboración de instrucciones para la mejora de la gestión de las actividades extraescolares.

La previsión es que el grupo de trabajo esté constituido e inicie su actividad en febrero de 2027 para que, en el mes de mayo, antes de finalizar el curso escolar 2026-2027, estén publicadas las instrucciones relativas a la organización y desarrollo de las actividades extraescolares.

Respecto a las propuestas relativas al comedor escolar, ayudas para la adquisición de libros de texto, becas y gratuidad, así como la carrera profesional, deberán presentarse ante la Comisión de Seguimiento antes de que finalice el próximo año.

La evolución de las funciones y responsabilidades de los equipos directivos también hace necesario analizar y revisar la normativa que regula su organización funcionamiento y competencias.

En este sentido, se realizará un estudio de la normativa relacionada con el ejercicio de la función directiva y su organización para mejorar la regulación de las distintas figuras directivas y adecuar sus condiciones de desempeño a las característica y necesidades de los centros.

El Plan de Incentivación de la Función Directiva también incluye formación continua y específica para los equipos directivos y la constitución de una comisión paritaria de interpretación y seguimiento de este acuerdo para velar por su cumplimiento y la correcta aplicación del mismo.