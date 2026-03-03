Aprobados 1,3 millones de euros para jóvenes que incluyen las ayudas para el carnet de conducir

Archivo - El consejero de Juventud, Jose Luis Pérez Pastor - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su sesión de hoy, una inversión de 1,3 millones de euros para ayudas y subvenciones en materia de juventud que incluyen las ayudas para el carnet de conducir.

El consejero de Juventud, Jose Luis Pérez Pastor, ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, junto al portavoz del Ejecutivo, Alfonso Domínguez, para informar de la aprobación de ayudas que "se distribuyen en dos grandes bloques".

En primer lugar, 878.000 euros en ayudas generales que pueden ir para el mantenimiento y funcionamiento de la actividad asociativa, para programas como campamentos o programas de formación, así como para equipamiento y mejora de locales juveniles.

El año pasado, ha detallado, desde este tipo de ayudas se financiaron 408 proyectos en materia de juventud.

En segundo lugar, hay un paquete de 510.000 euros destinados a ayudas a la emancipación mediante la formación y que incluyen "la obtención de certificados habilitantes para jóvenes".

Se incluyen el carnet de manipulador de alimentos y determinadas formaciones que ayudan a la profesionalización de los jóvenes, incluyendo el apartado que se lleva la mayor financiación (380.000 euros), el carnet de conducir.

El año pasado hubo 1.736 solicitudes de las cuales 1.532 estaban destinadas al carnet de conducir, "que es una de las principales herramientas de trabajo que todo ciudadano tiene".

"Creemos que estas ayudas al carnet de conducir son fundamentales porque suponen uno de los primeros asideros del joven con el mundo del trabajo", ha resaltado considerando que "no existe emancipación posible sin posibilidad de desplazarse".

Las convocatoria deberá, ahora, publicarse en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) y, por tanto, el consejero ha aconsejado a los jóvenes que estén atentos y, una vez que se publique, lean bien las bases.