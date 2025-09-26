ARAG-ASAJA alerta de la competencia desleal de productos de Sáhara Occidental en el cambio del acuerdo UE-Marruecos

LOGROÑO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria ARAG-ASAJA ha alertado este viernes de "una nueva deslealtad de la Unión Europea con el sector agrario europeo". "Una deslealtad -apunta en un comunicado- basada en la modificación de protocolos del acuerdo entre Europa y Marruecos con la que se permitirá la entrada de productos del Sáhara Occidental como productos si fueran provenientes de Marruecos".

Esta decisión, afirman desde ARAG, "contraviene la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea del 4 de octubre de 2024 que establecía que el territorio saharaui es diferente al de Marruecos y que cualquier acuerdo que afecte a sus recursos naturales debe contar con el consentimiento de su pueblo, representado por el Frente Polisario".

"Una trampa legal -reseñan- que abrirá las puertas comerciales a producciones del Sáhara Occidental con unas condiciones de producción mucho más laxas que a las que los agricultores europeos están obligados (costes laborales más bajos, normativa fitosanitaria más permisiva, ventajas fiscales...etc). Esto conllevará incrementar la competencia desleal que ya de por sí sufren las producciones europeas".

Además, añaden que "la sentencia obliga a que productos como tomates Cherry y melones recolectados en el Sáhara Occidental no se etiqueten como "originarios de Marruecos" sino que se indique claramente su verdadero origen", con lo que, de esta manera, "se evitará confundir a los consumidores, garantizando la transparencia comercial y permitiendo que sepan de dónde procede lo que se está comprando".

Por ello, ARAG-ASAJA exige "la supresión inmediata del acuerdo y que se revisen las condiciones de importación para proteger las producciones europeas frente a prácticas injustas". "Los agricultores y el resto de los ciudadanos europeos se merecen instituciones que velen por sus intereses y por su seguridad alimentaria", finalizan.