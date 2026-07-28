ARAG-ASAJA propone al Gobierno de La Rioja formar a agricultores y ganaderos en seguridad para la extinción de incendios

Archivo - Imagen de archivo de incendio forestal en La Rioja. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

ARAG-ASAJA ha presentado a la Consejería de Agricultura y la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja una propuesta para reforzar la prevención y la respuesta frente a los incendios que afectan al medio rural.

Un planteamiento centrado en "la formación específica de agricultores y ganaderos, la creación de un protocolo de coordinación con los servicios de emergencia y el establecimiento de un procedimiento que garantice la compensación de los daños que puedan sufrir quienes colaboren en las tareas de extinción".

La organización profesional agraria considera que "los incendios representan una amenaza creciente para las personas, las explotaciones agrarias y ganaderas, los cultivos, el patrimonio natural y las infraestructuras rurales".

En este contexto, recuerda que "los agricultores y ganaderos desempeñan con frecuencia un papel decisivo durante los primeros momentos de un incendio como se ha comprobado en los incendios que han afectado a varias localidades riojanas durante este mes de julio".

Por ello, la organización plantea que "la participación de agricultores y ganaderos quede plenamente integrada en el dispositivo oficial de emergencias, actuando siempre bajo la dirección del mando competente y siguiendo unas normas de actuación previamente establecidas".

Entre las principales medidas propuestas destaca "la creación de un programa específico de formación, impartido por técnicos especializados de la Administración, personal de Protección Civil, agentes forestales y bomberos durante las épocas de menor riesgo de incendios".

Estas jornadas abordarían "cuestiones como los riesgos asociados a los incendios forestales, la actuación bajo un mando único, el uso seguro de tractores y cubas, los sistemas de comunicación, las rutas de acceso y evacuación, la localización de puntos de agua, las zonas de seguridad, los equipos de protección y los procedimientos de movilización e identificación de las personas colaboradoras".

ARAG-ASAJA subraya que "el objetivo no es crear brigadas paralelas ni sustituir el trabajo de los servicios profesionales de extinción, sino conseguir que, cuando la colaboración de agricultores y ganaderos resulte necesaria, esta se realice de manera segura, coordinada y eficaz".

La organización también propone "la creación de un censo voluntario y permanentemente actualizado de agricultores, ganaderos, tractores, cubas y otros medios disponibles en cada municipio".

"Este registro -añaden- debería estar conectado con los ayuntamientos, SOS Rioja, Protección Civil y los responsables del operativo para permitir una movilización rápida y ordenada de los recursos disponibles, evitando actuaciones improvisadas o descoordinadas".

Asimismo, plantea "designar interlocutores claramente identificados y establecer canales de comunicación específicos para facilitar la activación de estos medios cuando sea necesario".

Otro de los aspectos fundamentales de la propuesta hace referencia "a la protección jurídica y económica de los agricultores y ganaderos que colaboran en las tareas de extinción".

Argumentan en este sentido que "actualmente existe un vacío respecto a los daños que puedan sufrir los agricultores y ganaderos que colaboran voluntariamente en los dispositivos oficiales de extinción".

Por este motivo, "se debería crear un procedimiento que permita documentar, valorar y compensar los daños ocasionados durante estas actuaciones".

Finalmente, ARAG-ASAJA propone "la constitución de una mesa de trabajo en la que participen el Gobierno de La Rioja, los servicios competentes en materia de emergencias, la Federación Riojana de Municipios y las organizaciones profesionales agrarias".