ARAG-ASAJA reclama "precios justos" y apela a la "responsabilidad" de las bodegas ante una nueva vendimia

Archivo - Racimo de uvas - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

LOGROÑO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

A las puertas del inicio de una nueva vendimia, ARAG-ASAJA realiza un llamamiento a las bodegas de la Denominación de Origen Calificada Rioja para que afronten esta campaña con responsabilidad y compromiso con el conjunto del sector, garantizando unos precios que permitan asegurar la rentabilidad de los viticultores.

La organización profesional agraria recuerda que los agricultores llevan hasta seis campañas "soportando precios que no cubren el incremento de los costes de producción".

"Mientras que la rentabilidad se ve penalizada campaña a campaña, los gastos carburantes, productos fitosanitarios y otros insumos se han incrementado de forma muy significativa, poniendo en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones".

Además, ARAG-ASAJA muestra "su preocupación ante una climatología que, nuevamente obliga a los viticultores a intensificar las labores para compensar, en este caso, el exceso de calor y la falta de precipitaciones, lo cual no hace sino incrementar los costes de producción".

El sindicato subraya que el viticultor ha demostrado durante todos estos años "un firme compromiso con la sostenibilidad de la DOC Rioja y con el mantenimiento de su prestigio".

Los agricultores han aceptado reducciones de rendimientos, han realizado un importante esfuerzo económico y personal para adaptarse a las necesidades del equilibrio entre oferta y demanda e, incluso, han tenido que dejar uva en el suelo para cumplir con las medidas adoptadas por la Denominación.

"Ese sacrificio, lejos de verse recompensado, ha desembocado en campañas marcadas por precios de la uva que la organización considera inadmisibles para un producto de la calidad".

Por ello, ARAG-ASAJA insiste en que esta calidad "debe tener un reflejo directo en el precio. Los viticultores son el primer eslabón de la cadena de valor y quienes hacen posible, con su trabajo diario durante todo el año, la excelencia de los vinos de Rioja. Sin rentabilidad, no hay viticultores, y sin viticultores, no hay Rioja".

Así, un año más, la organización apela al compromiso de las bodegas para que esta vendimia "prime la responsabilidad sobre otras consideraciones y se reconozca económicamente el esfuerzo realizado por miles de viticultores, que se han adaptado a las necesidades del mercado, como la plantación de variedades minoritarias y sobre todo de variedades blancas, que necesariamente debe tener un reflejo en el precio de las uvas que se vayan a adquirir por las bodegas en la cosecha 2026".

Los agricultores han demostrado "sobradamente su compromiso durante los últimos años, ajustando rendimientos, sacrificando parte de sus cosechas y apostando siempre por la calidad. Por ello, las bodegas respondan con la misma responsabilidad, pagando unos precios dignos, tanto para la uva tinta como para la uva blanca, que garanticen la continuidad de las explotaciones y el futuro de la Denominación".