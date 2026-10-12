ARAG-ASAJA reúne este martes a mujeres referentes del medio rural para abordar sus retos y oportunidades - ARAG-ASAJA

LOGROÑO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

ARAG-ASAJA organizará este martes 13 de octubre la jornada 'Mujeres, territorio y generación', un encuentro que tendrá lugar en Bodegas Pastor Díaz, en Aldeanueva de Ebro, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra el 15 de octubre.

La jornada pondrá en valor el papel fundamental de las mujeres en el medio rural, visibilizar su aportación al sector agrario y analizar los cambios que se están produciendo en el campo gracias, en buena medida, a su incorporación, liderazgo y participación activa.

Bajo el lema 'Mujeres, territorio y generación', ARAG-ASAJA quiere generar un espacio de diálogo en torno a los retos, oportunidades y dificultades a los que se enfrentan las mujeres que desarrollan su actividad en el medio rural, tanto en la agricultura y la ganadería como en otros ámbitos económicos, sociales y profesionales.

El encuentro permitirá abordar cuestiones como el relevo generacional, el liderazgo femenino, la incorporación de jóvenes al sector agrario, la diversificación de la actividad económica y el futuro de nuestros pueblos, así como las dificultades que todavía condicionan la permanencia y el desarrollo profesional de muchas mujeres en el medio rural.

MUJERES REFERENTES Y PROTAGONISTAS DEL TERRITORIO.

La jornada contará con la participación de mujeres con diferentes perfiles y responsabilidades vinculadas al campo, al territorio y a la comunicación, con el objetivo de ofrecer una visión amplia y plural sobre el presente y el futuro del medio rural.

Entre las participantes estarán Noemí Manzanos, consejera de Agricultura y Ganadería del Gobierno de La Rioja; Raquel Pérez, presidenta del Consejo Regulador de la DOCa Rioja; Beatriz Martínez, presidenta de la DOP Aceite de La Rioja; Verónica Vidorreta, agricultora y ganadera y miembro de la Junta Directiva de ARAG-ASAJA; y Leire Díez, periodista especializada en el sector agrario de La Rioja desde el diario digital Nuevecuatrouno.

Sus diferentes experiencias permitirán poner sobre la mesa la realidad de las mujeres desde distintas perspectivas: la gestión pública, el liderazgo de las figuras de calidad, la actividad agraria y ganadera y la comunicación del sector agroalimentario.

Para ARAG-ASAJA, "la celebración de esta jornada constituye una oportunidad para reconocer el trabajo que realizan miles de mujeres en nuestros pueblos y explotaciones, pero también para hablar de futuro y de la necesidad de que las mujeres tengan cada vez una mayor presencia y capacidad de decisión en el medio rural".