ARAG-Asaja solicita "medidas urgentes" para garantizar el abastecimiento de agua para la ganadería extensiva

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LOGROÑO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

ARAG-ASAJA ha solicitado este lunes "una serie de medidas urgentes y extraordinarias" para ayudar a los ganaderos de extensivo "ante la falta de agua y alimento provocada por los episodios de calor extremo de estas semanas".

Para ello, la organización profesional agraria ha enviado una carta a la titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería del Gobierno de La Rioja, Noemí Manzanos.

En la misiva, insta a la consejera "a implementar una serie de medidas y acciones encaminadas a reducir el impacto por la ausencia de agua y de pastos debido a las altas temperaturas y a la falta de precipitaciones para el ganado en extensivo de ovino, caprino, bovino y equino".

"Las extraordinarias condiciones climatológicas con olas de calor prolongadas están ocasionando el agotamiento y la reducción considerable del caudal de manantiales, balsas, fuentes y abrevaderos utilizados habitualmente para el ganado", apuntan.

Y consideran que "la falta de estos recursos puede incidir negativamente en la capacidad productiva de las explotaciones ganaderas, así como a reducir el censo de las mismas".

La organización profesional agraria, "en estrecho contacto con ganaderos de extensivo", ha analizado la situación por la que atraviesan estas explotaciones y ha recogido las necesidades de los ganaderos.

Por todo ello, ARAG-ASAJA solicita la puesta en marcha de:

Un Plan extraordinario de abastecimiento de agua que establezca un dispositivo de emergencia para garantizar el suministro de agua apta para el consumo animal mediante cubas o camiones cisterna en aquellas zonas en las que los puntos naturales o habituales se hayan agotado, dispositivo debería contar con la colaboración de ayuntamientos y entidades locales.

Ayudas para la adquisición y transporte de agua y alimento. Se trataría de ayudas directas para compensar los gastos adicionales para las explotaciones ganaderas motivados, por ejemplo, por la compra de piensos, paja, forrajes y suplementos alimenticios, el desplazamiento temporal del ganado cuando resulte imprescindible o la contratación de medios auxiliares necesarios para garantizar su alimentación y bienestar.

Recuperar y habilitar puntos de agua con el objetivo de prestar apoyo técnico y económico para la limpieza, reparación y acondicionamiento urgente de balsas ganaderas, fuentes, depósitos..., etc.

Flexibilizar de forma temporal determinados requisitos para facilitar el acceso del ganado a puntos de agua y zonas de pastoreo; autorizar el aprovechamiento ganadero excepcional de superficies que puedan proporcionar alimento o agilizar las autorizaciones necesarias para el traslado temporal de animales.

Estudiar la posibilidad de implementar préstamos bonificados o ayudas para compensar el incremento de costes motivados por el impacto de la climatología en las explotaciones ganaderas.

Crear un grupo de seguimiento integrado por miembros de la Consejería, organizaciones profesionales agrarias, servicios veterinarios y entidades locales con el fin de evaluar periódicamente la evolución de la situación y adaptar las medidas necesarias.

"En definitiva, se trata de poner en marcha una serie de medidas que contribuyan no solo a paliar el incremento de los costes que van a sufrir muchas explotaciones de La Rioja, sino garantizar el bienestar y supervivencia de buena parte de la cabaña ganadera de la sierra riojana que realiza un papel fundamental en la prevención de aparición de los incendios forestales", finalizan desde ARAG-Asaja.