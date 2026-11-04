ARAG-ASAJA, UAGR-COAG y UPA LA RIOJA organizan un acto reivindicativo este domingo 8 en Logroño

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

UAGR-COAG, ARAG-ASAJA y UPA La Rioja convocan un acto reivindicativo el 8 de noviembre a las 12 horas en la Plaza del Mercado de Logroño para visibilizar las dificultades del campo y el encarecimiento de los carburantes.

Las organizaciones agrarias mostrarán el esfuerzo económico que supone llenar el depósito de un tractor y lo que perciben los agricultores por los productos que cada día llegan a la cesta de la compra de los consumidores.

La iniciativa pretende trasladar a la sociedad, de una forma visual y directa, la realidad que vive el sector agrario: los altos costes que tienen que asumir los profesionales del campo para mantener sus explotaciones en funcionamiento.

Durante el acto se mostrarán también diferentes productos habituales de la cesta de la compra para poner de manifiesto la distancia entre lo que cuesta producirlos y los precios que soportan los agricultores y ganaderos, así como lo que pagan al final los consumidores.

Con esta acción, las tres organizaciones quieren recordar que detrás de cada alimento hay un trabajo, una inversión y unos costes de carburantes, fertilizantes y demás insumos que no dejan de aumentar, mientras la rentabilidad de muchas explotaciones continúa comprometida.

Los alimentos expuestos serán donados posteriormente al Banco de Alimentos de La Rioja y a la Cocina Económica.

El acto servirá, además, para reivindicar la necesidad de recuperar unas condiciones que permitan a los profesionales del campo vivir dignamente de su trabajo y garantizar la continuidad de un sector esencial para la alimentación de la sociedad y el mantenimiento del medio rural.

Esta iniciativa de los profesionales del campo se enmarca en las acciones de protestas convocadas por las tres organizaciones y que se iniciaron con la tractorada del pasado 28 de octubre en Madrid. Finalmente, dicha convocatoria fue suspendida en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario en Urda, Toledo.