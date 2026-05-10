El Archivo Diocesano supera el millón de imágenes digitalizadas en su proceso de conservación documental - DIÓCESIS DE LA RIOJA

LOGROÑO 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Diocesano de Calahorra y La Calzada-Logroño ha alcanzado un hito histórico al superar el millón de imágenes digitalizadas en su ambicioso proceso de conservación documental. Este logro ha sido posible gracias al compromiso y al trabajo constante de más de 25 voluntarios, junto con la colaboración de alumnos en prácticas y el apoyo incansable de los párrocos, que han participado activamente en las tareas de preparación y revisión de los documentos.

Coordinado por el Archivo Diocesano y dirigido por el archivero Bruno Martínez Partidas, este esfuerzo colectivo ha permitido transformar el acceso al patrimonio histórico de la diócesis. Como él mismo resume: "Nuestro trabajo es cuidar el pasado para que cualquiera pueda descubrirlo en el futuro".

Gracias a este proyecto, todas estas imágenes están ya disponibles para su consulta en la sala de investigación del archivo de Logroño, facilitando el acceso a una documentación fundamental para conocer la historia de La Rioja.

EL ARCHIVO RIOJANO, PIONERO ENTRE LAS DIÓCESIS DE ESPAÑA

El Archivo Diocesano se ha convertido así en uno de los primeros archivos diocesanos de España en ofrecer la consulta de libros de bautizados de todos los pueblos de su territorio Diocesano. Aunque muchos de los originales se conservan físicamente en las parroquias, el archivo ha recorrido aquellos lugares de los que no disponía de fondos para digitalizarlos, logrando centralizar el acceso sin alterar la ubicación original de los documentos.

El proyecto, desarrollado en poco más de un año y medio, ha supuesto la digitalización de registros de bautismo pertenecientes a 280 parroquias de la diócesis, permitiendo el acceso a libros que abarcan desde el siglo XVI (en torno al año 1500) hasta la actualidad, en el caso de algunas de las parroquias.

Entre ellos se incluyen fondos de pueblos hoy desaparecidos, lo que convierte estos registros en testimonios de un valor histórico excepcional para reconstruir la memoria de comunidades ya extinguidas.

El proceso de digitalización de libros sacramentales consultables culminó recientemente con la digitalización de los libros parroquiales de la Catedral de Santo Domingo.

MÁS DE 7.000 UNIDADES DIGITALIZADAS

Si se tienen en cuenta otros fondos documentales incluidos en el proyecto, la cifra total supera ya las 7.000 unidades digitalizadas, lo que consolida al Archivo Diocesano como uno de los centros más activos en la digitalización del patrimonio documental de La Rioja.

En palabras del delegado episcopal de patrimonio, Jesús Ignacio Merino Morga:" Conservar estos documentos es proteger lo que somos y permitir que cualquiera pueda acercarse a su propia historia".

Actualmente, el trabajo continúa. Se está finalizando la digitalización de los restantes libros sacramentales conservados en el archivo y se ha iniciado la extensión del proceso al conjunto de la documentación parroquial aún no digitalizada. Se trata de un proyecto abierto, con vocación de crecimiento en los próximos años. La sala de investigación mantiene una intensa actividad y ha ampliado su capacidad a 24 personas diarias.

Además, en la página web ya se han publicado los índices de los libros sacramentales consultables de cada pueblo, información que facilita su posterior consulta en el archivo.

HALLAZGOS DE RELEVANCIA

Durante el proceso han surgido hallazgos de gran relevancia, como un pergamino del siglo X reutilizado en la encuadernación de un libro parroquial del siglo XVI procedente del despoblado de Ordoyo (Quel), escrito en latín con escritura visigótica con comentarios a los salmos bíblicos. También destaca un fragmento hebreo de los siglos XIV-XV hallado en Alfaro. Con este avance, el Archivo Diocesano no solo preserva su pasado, sino que lo hace accesibles gracias, en gran medida, al esfuerzo silencioso y constante de quienes han hecho posible este proyecto: sus voluntarios.