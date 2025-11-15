Arde un contenedor en la zona este de Logroño

LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un contenedor ha ardido a última hora de esta mañana en la zona este de Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.
De acuerdo con estas informaciones, sobre las 13,06 horas de este sábado, un particular ha alertado a SOS Rioja de un contenedor de color verde ardiendo en la calle San Millán con la calle Paseo del Prior de la capital riojana.
Desde este Centro Coordinador de Emergencias se ha avisado a Policia Local y se han movilizado a los Bomberos de Logroño, que han apagado el contenedor sin que éste haya quedado dañado para el uso.