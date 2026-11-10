ARIC trabaja en la creación de una comunidad BIM en La Rioja - ARIC

LOGROÑO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El clúster de la construcción de La Rioja, ARIC, ha celebrado hoy un 'Taller BIM' en Logroño que ha dirigido a empresas, profesionales y entidades del sector de la construcción con el objetivo de acercar la metodología BIM, analizar su situación en La Rioja y avanzar de forma conjunta en su implantación en el territorio.

Presentada por el responsable de la comisión BIM Euskadi, Rubén Rituerto, la jornada ha permitido profundizar en las posibilidades que ofrece Building Information Modeling (BIM) como metodología para mejorar la planificación, coordinación y gestión de los proyectos que se realicen en la región.

Su aplicación, ha expresado el experto, "permite trabajar de forma colaborativa sobre la información generada durante las distintas fases del ciclo de vida de un activo, ya que favorece procesos más eficientes, mejora la coordinación entre los agentes y controla mejor los costes, los plazos y la información".

El encuentro se enmarca, además, en un contexto de incorporación progresiva de BIM en el sector de la construcción y especialmente en la contratación pública tal y como prevé el Plan BIM estatal, que establece una implantación gradual de esta metodología. Asimismo, se celebra en dentro del convenio de la ARIC con la dirección general de Innovación del Gobierno de la Rioja.

NECESIDADES DEL SECTOR RIOJANO

Durante la primera parte de la jornada se ha presentado el trabajo realizado hasta el momento y se ha abordado el contexto actual de BIM y las oportunidades que puede ofrecer a las empresas y profesionales de La Rioja.

Posteriormente, el taller ha dado paso a una dinámica práctica y participativa para trabajar sobre la aplicación de BIM y poner en común las principales necesidades, barreras y prioridades que encuentra el sector. El objetivo ha sido recoger diferentes perspectivas, tanto de organizaciones que ya trabajan con esta metodología como de aquellas que todavía no la han incorporado.

HACIA UNA COMUNIDAD BIM EN LA RIOJA

Los responsables de ARIC esperan que este encuentro sea el comienzo de un proceso compartido que dé lugar a la creación de una comunidad BIM en La Rioja que facilite el intercambio de conocimiento, acerque esta metodología a las empresas y permita generar una hoja de ruta común para su implantación.