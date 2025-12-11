ARPA AUTISMO muestra su rechazo a los hechos ocurridos en centro Leo Kanner y su total apoyo a la víctima y su familia

LOGROÑO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de ARPA AUTISMO RIOJA ha mostrado "su total rechazo y repulsa" ante los hechos ocurridos en el centro Leo Kanner del que ya eran conocedores desde hace más de dos años y así fue denunciado. Aseguran también que, desde ese momento, "estuvimos a disposición de la víctima y su familia".

El comunicado emitido a los medios hace referencia a la sentencia conocida recientemente por parte del Juzgado de lo Penal 3 de Logroño que condena a un año y ocho meses de cárcel a dos trabajadores de dicho centro "por trato degradante, lesiones y humillaciones" a una usuaria de 34 años.

Tras una reunión celebrada este pasado miércoles, 10 de diciembre, ARPA quiere reiterar en primer lugar "su total rechazo y repulsa ante los hechos ocurridos".

Desde que se produjeron los hechos, hace más de dos años, la asociación "ha estado a disposición de la víctima y su familia, y entiende, como no puede ser de otro modo, el dolor producido".

Los hechos cometidos por los dos extrabajadores empleados por la asociación fueron denunciados por ARPA en cuanto se tuvo conocimiento de ellos y la entidad tomó las medidas legales y laborales procedentes.

No obstante, como adjudicataria de la gestión y empleadora de los autores de los hechos, ARPA debe asumir la responsabilidad civil subsidiaria, lo cual le impide ser parte como acusación particular en el procedimiento penal juzgado.

Ahora bien, como asociación sin ánimo de lucro formada por familias y personas con trastorno del espectro autista, muchas de ellas menores, "y entendiendo el dolor que estos hechos suponen para las personas afectadas, la entidad seguirá trabajando para evitar que situaciones como esta puedan volver a producirse".

Seguirá también "trabajando en defensa de los derechos de todas las personas que formamos parte de ARPA Autismo La Rioja".