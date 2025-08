Arraiz espera "responsabilidad" en la acogida de menores migrantes: "Es que al final son niños vulnerables"

"A veces hablamos de menores no acompañados como si fuera un concepto, pero son niños en situaciones muy vulnerables"

LOGROÑO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, ha esperado que el Gobierno riojano "haga frente a su responsabilidad de asistencia" a los menores migrantes. "Es que al final son niños en situaciones muy vulnerables", ha clamado.

Preguntada por los medios de comunicación por la inminente acogida de las comunidades autónomas de los menores migrantes ha señalado cómo éstos "van a ir llegando, lo harán progresivamente" y "se irá informando a los gobiernos regionales".

Ha esperado que el Gobierno riojano "haga frente a sus competencias y a su responsabilidad pese a que ha habido momentos de boicoteo", en referencia a que las comunidades gobernadas por el PP no acudieron a la Conferencia Sectorial de Infancia que iba a abordar la reubicación de los niños y adolescentes migrantes no acompañados que permanecen en Canarias, Ceuta y Melilla.

Ha señalado cómo "no se ha podido llegar a acuerdos, no se ha podido ni debatir ni discutir porque el Partido Popular ha hecho que las reuniones no llegaran a buen fin". No obstante, ha visto, "el Gobierno de España tiene claro que va a asumir su responsabilidad".

A este respecto, ha señalado que en el Consejo de Ministros del día 26 se tomarán "decisiones más concretas y empezarán a venir los menores".

"Espero que pese a todas las polémicas el Gobierno de La Rioja haga frente a su responsabilidad en la competencia de asistencia a , porque es que al final son niños", ha dicho.

Ha añadido: "Es que a veces hablamos de menores no acompañados como si fuera un concepto que está ahí, pero tenemos que tener en cuenta que son niños en situaciones muy vulnerables".

Tampoco ha olvidado que "tenemos comunidades autónomas en una situación muy complicada de emergencia migratoria, porque la necesidad, la guerra, el hambre no van parar".

Por eso, ha entendido que es necesario ser solidarios tanto con los menores como con otras comunidades autónomas.