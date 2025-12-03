Arraiz insta a frenar la violencia machista "entre todos"

Concentración contra la violencia machista - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, ha instado hoy a, "entre todos, tratar" de frenar la violencia machista, recordando cómo, alrededor de las fiestas, suele aumentar.

La plaza del Espolón de Logroño, frente a la Delegación del Gobierno, ha acogido, en la mañana de hoy, una concentración en virtud del Protocolo de Condena y Repulsa ante los Asesinatos por Violencia de Género y Vicaria.

La concentración se ha desarrollado tras la confirmación de las últimas víctimas presuntamente asesinadas por violencia machista. "Tristemente", ha lamentado Arraiz, "volvemos a concentrarnos aquí".

Al lugar han acudido representantes locales y autonómicos de Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida. "Todas las administraciones que estamos en la lucha contra lo que es la violencia de género", ha dicho la delegada del Gobierno.

Arraiz ha recordado que "llevamos ya 41 víctimas este año, víctimas de asesinatos a manos de sus parejas o exparejas". Son, ha destacado, datos "que no podemos soportar como sociedad avanzada, civilizada y democrática".

"Mientras esto siga siendo así", ha añadido, "las administraciones vamos a seguir trabajando para luchar contra esta lacra que nos hace, además, instalarnos en tiempos pasados que nadie desea".

Ha querido trasladar a las víctimas "que tienen que contar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están todas las administraciones implicadas y que tienen que tirar de ellas".

No ha olvidado que se acercan, además, fechas vacacionales donde se ha detectado que "este tipo de violencia machista se pone más en relevancia".

Por eso, ha querido trasladar "a los allegados, a las familias, a los vecinos, a cualquiera que pueda intuir una situación de violencia en una pareja, que lo ponga también en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".