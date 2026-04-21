Arraiz manda un mensaje de "tranquilidad" ante el proceso de regularización: "Hasta el 30 de junio hay tiempo"

Primer día del proceso de regularización - Víctor Fernández - Europa Press
LOGROÑO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, ha querido trasladar, en la mañana de hoy, un mensaje de "tranquilidad" ante el proceso de regularización de migrantes iniciado en España, dado que, ha recordado, "hasta el 30 de junio hay tiempo".
En el segundo día en el que se pueden realizar los trámites de forma presencial (en La Rioja en las oficinas de Correos y en la Oficina de la Seguridad Social), Arraiz ha recordado que, desde el pasado 16 de abril, también se pudo iniciar de forma telemática.
El día de ayer, ha relatado, transcurrió con "normalidad" en las oficinas en las que se puede realizar de forma presencial; si bien en los ayuntamientos se produjeron colas para solicitar la documentación (empadronamiento y certificado de vulnerabilidad).
Son los ayuntamientos, ha reconocido, los que están "soportando la mayor presión" en estos momentos. No obstante, ha rechazado hablar de caos: "Son los pasos iniciales de un proceso muy esperado en este país, de justicia; y, por lo tanto, es normal que la gente en estos primeros días acelere para conseguir toda la documentación".
A este respecto, ha querido "dar las gracias a los ayuntamientos que están colaborando y que están, con todo el esfuerzo, participando de este procedimiento". "Porque es cierto que no es fácil, pero seguramente en los próximos días, también, vaya normalizándose", ha añadido.
NO HAY CUPOS
La delegada ha querido aclarar, también, "dudas que pueden ir surgiendo durante este proceso", empezando por señalar que no es cierto que haya cupos establecidos de solicitudes.
"Hay ciertos bulos que dicen: no es que va a haber un cupo determinado y si no entras en ese cupo quedas fuera; no, no es cierto, todo aquel que cumpla y presente la documentación tendrá autorización", ha relatado.
Con respecto a las colas en los ayuntamientos, "tranquilidad", porque "es cierto que está habiendo esa presión, pero otros días también hay filas para otros trámites". "Son momentos un poquito delicados y lo único que puedo pedir es cierta tranquilidad", ha dicho.
Con respecto a que se están cobrando servicios, ha entendido que hay profesionales que pueden ayudar en la gestión de estas ayudas y "algunos probablemente estén, incluso, abusando un poco de este hecho".
Ante esto, ha instado a acudir a las entidades sociales que están colaborando, por ahora en esta comunidad Comisiones Obreras y el Movimiento por la Paz (MPDL) que "asesoran, ayudan y acompañan".
Un registro de entidades colaboradoras que está abierto y que, ha avanzado, se irá ampliando para facilitar el proceso.