Arranca la campaña ‘Desayunos y meriendas Con Corazón’ para niñas y niños atendidos por Cruz Roja

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este lunes 2 de octubre arranca la 11ª edición de la campaña 'Desayunos y Meriendas Con Corazón' que se celebrará hasta el domingo 8 de octubre en los 15 centros con los que Alcampo cuenta en La Rioja.

El objetivo de esta campaña de ámbito nacional es mejorar la alimentación de niñas y niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad, al mismo tiempo que promover entre ellos una alimentación sana y equilibrada que favorezca su desarrollo.

Por ello, durante la próxima semana, los clientes de Alcampo podrán realizar donaciones de 1, 3, 5, 10 ó 20 euros en las cajas de los centros.

Al finalizar la campaña, la totalidad del importe recaudado será entregado a Cruz Roja en forma de tarjetas monedero que serán distribuidas entre familias con hijos en situación de vulnerabilidad para la adquisición de alimentos.

Desayunos y Meriendas #ConCorazón es una iniciativa de Cruz Roja, Alcampo, Nhood, Oney y la Asociación de Cocineros y Reposteros (ACYRE). A las donaciones realizadas por los clientes, Alcampo sumará una donación de 110.000 euros, y las empresas NHOOD y Oney aportarán 3.000 euros cada una.

En esta edición, la campaña se desarrollará en 432 tiendas Alcampo repartidas por la geografía nacional. En la pasada edición de 2022 la campaña logró recaudar donaciones por valor de 109.000 euros, de los cuales 8.000 euros fueron donados en los centros riojanos.

PANORAMA COMPLEJO.

Seguimos frente a un panorama complejo tras la pandemia provocada por la Covid-19 y las consecuencias del conflicto en Ucrania. Producto de una concatenación de acontecimientos, la capacidad de los hogares y personas en situación de mayor vulnerabilidad para cubrir sus necesidades más básicas puede verse seriamente comprometida.

En España, la población residente que se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social (tasa AROPE -por sus siglas en inglés, At Risk Of Poverty or social Exclusion) se situó en el 26 % en 2022, y el escenario al que se enfrentan ahora es el de una resistencia a la moderación o descenso del coste de los bienes y servicios de carácter esencial, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (abril 2023).

En palabras de Olga Díaz, subdirectora de Inclusión Social de Cruz Roja, "gracias a esta campaña, en la pasada edición contribuimos a la mejora de la alimentación de más de 2.100 familias con menores a cargo. Es destacable también la movilización de más de 3.200 voluntarios y voluntarias que estuvieron en los supermercados en su conjunto hasta 52.000 horas con su acción voluntaria".

Con acciones como 'Desayunos y Meriendas #ConCorazón' Cruz Roja busca concienciar e implicar también a la sociedad en mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que viven en situaciones de dificultad, contribuyendo también a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición.

Para Yolanda Fernandez, directora de Comunicación Externa y RSC de Alcampo, "todos los niños y niñas merecen tener la oportunidad de crecer en un entorno saludable y nutricionalmente adecuado. Mejorar la alimentación y la calidad de vida de la infancia en dificultad es una prioridad".

"Participar en la campaña Desayunos y Meriendas con Corazón supone una apuesta por la igualdad de oportunidades y el bienestar de la próxima generación, que hace realidad la Visión de Alcampo que no es otra que: Comer Bien y Vivir Mejor, cuidando el planeta".