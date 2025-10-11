Arranca la campaña de sensibilización de la Asociación IGUAL A TI con los escolares de la Rioja Baja - IGUAL A TI

LOGROÑO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación IGUAL A TI apuesta por la educación y la concienciación sobre las personas con discapacidad intelectual desde las edades más tempranas. Por ello, organiza anualmente una campaña de información y sensibilización para acercar la discapacidad intelectual a los centros educativos de La Rioja Baja.

Esta iniciativa busca promover y fomentar valores como la empatía, el respeto y el apoyo, con el objetivo de formar una generación de adultos comprometidos con la sociedad y sensibles a todo tipo de realidades.

Este año, en vez de concentrar la campaña entre los meses de octubre y noviembre, IGUAL A TI pasará por dieciochos centros desde octubre de 2025 hasta junio de 2026, cubriendo todo el curso escolar. Así alrededor de 800 alumnos y alumnas participarán en estas charlas.

La entidad tiene previsto recorrer las aulas y recibir al alumnado de diferentes colegios de Calahorra, Quel, Aldeanueva de Ebro, Arnedo, Rincón de Soto, Alfaro, Autol y Pradejón.

Precisamente, esta misma semana ha tenido lugar la primera visita al CAD Áncora por parte de un grupo de alumnos y alumnas del colegio Santa Teresa de Calahorra. Tras hacerles una introducción sobre el trabajo de la asociación, conocieron los talleres donde los profesionales y personas usuarias explicaron el taller de serigrafía, el programa laboral y el espacio de habilidades en el hogar y cocina.

Después visitaron las salas de Centro de Día donde los usuarios explicaron las actividades y programas que realizan que ellos eligen. Al final de la visita se realiza una ronda de preguntas y se entrega un detalle a todo el alumnado.

Este año el regalo es una libreta serigrafiada y diseñada en los talleres ocupacionales con el lema de la campaña de sensibilización de este año.

CONCURSO DE CARTELES

En esta campaña de sensibilización, también se pone en marcha, de manera anual, un concurso de carteles con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre. El plazo para presentar los trabajos está ya abierto, y terminará el 17 de noviembre.

Las bases del concurso se pueden consultar en la página web de la asociación, igualati.org. Estas bases también están disponibles en Lectura Fácil, para que sean más accesibles.