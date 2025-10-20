Arranca el juicio contra el hombre acusado de asesinar a su esposa en su domicilio de Los Lirios en el año 2020 - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este lunes ha arrancado en la Audiencia Provincial de Logroño el juicio contra un hombre acusado de un delito de asesinato con alevosía al matar a su pareja en el interior de su domicilio, ubicado en el barrio de Los Lirios, de Logroño. Los hechos sucedieron en el año 2020 y el Fiscal solicita para el acusado 22 años de cárcel.

Un jurado popular, compuesto por 5 mujeres y 4 hombres, será el que decida sobre la culpabilidad o no del acusado que, al igual que la víctima, tenía 56 años cuando sucedieron los hechos, hace 5 años. Está previsto que las sesiones del juicio se alarguen durante diez días, hasta el próximo 31 de octubre.

Según informa el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el suceso se remonta al 11 de octubre de 2020 cuando el acusado, A.E.M., viajó a la localidad burgalesa de Gumiel de Mercado para ayudar en las labores de vendimia a su hijo permaneciendo allí unos días. Por su parte, la madrugada del 13 de octubre regresó a su domicilio situado en el Parque de Los Lirios en Logroño que compartía con su esposa, M.M.H, de 56 años en el momento de los hechos.

Una vez accedió el acusado a dicha vivienda, éste comenzó una discusión con la víctima al conocer su decisión firme de poner fin a su matrimonio. Fue entonces, según el fiscal, cuando el acusado movido "por el sentimiento de posesión sobre la misma y con la intención de acabar con su vida, la atacó de forma sorpresiva con un arma blanca de tipo cortopunzante" en tórax y abdomen causándole la muerte.

Después, según la Fiscalía, volvió a Gumiel de Mercado donde llegó a primera hora de la mañana del 13 de octubre.

Se da la circunstancia de que, al coincidir el crimen con el inicio del confinamiento por la pandemia de Covid 19, éste no se descubrió hasta meses más tarde, lo que dificultó la investigación, hasta llegar a la celebración de este juicio.

PETICIONES DE CÁRCEL

Por estos hechos, la Fiscalía solicita para el acusado 22 años de prisión. El Ministerio Público contempla además en su calificación provisional la agravante de parentesco y la agravante de "cometer el hecho por razón de género".

Igualmente, el Fiscal, en sus conclusiones provisionales, pide 10 años de libertad vigilada para el acusado una vez cumpla la condena. En concepto de responsabilidad civil solicita una indemnización de 50.000 euros para el hijo de ambos y 10.000 euros para cada uno de los ocho hermanos de la víctima.