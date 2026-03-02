Arranca la segunda fase de la reurbanización de las calles Lardero y Vitoria de Logroño

LOGROÑO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este martes, 3 de marzo, comienza la segunda fase de la reurbanización de las calles Vitoria y Lardero, lo que obligará al corte del tráfico rodado de esta última calle desde Gran Vía. Para el acceso al resto de la calle, será necesario acceder girando desde la calle Vitoria.

Se trata de la segunda parte de un proceso de reurbanización de la zona que arrancó en el otoño del pasado año y que es un compromiso del consistorio para la mejora de la zona.

Entre las actuaciones que se van a llevar a cabo en esta reurbanización destacan la creación de una plataforma única que unirá Gran Vía con el inicio de la calle Lardero, así como la ampliación de aceras, para ofrecer un mayor protagonismo a los peatones en una vía de gran importancia para la ciudad.

Se reducirá también la altura de las aceras, con un desnivel de 2-3 centímetros entre la acera y la calzada, que en apariencia se aproxima mucho a la plataforma única pero facilita la recogida de pluviales evitando la acumulación de agua Estas obras permitirán también las mejoras de instalaciones hidráulicas, una actuación muy demandada por los vecinos.

ACCESO RODADO Y A LAS FINCAS

El corte, que impedirá el acceso a la calle Lardero desde Gran Vía, no impedirá el tráfico rodado al resto de la calle, ya que los vehículos podrán acceder desde la calle Vitoria girando a la derecha.

Desde el Consistorio se recalca que el acceso a los garajes está garantizado, pero, en caso de que fuera necesario algún corte puntual, se avisará con antelación a través de cartelería en la zona, por lo que se recomienda prestar atención a dichos anuncios.

DURACIÓN DE LAS OBRAS

La primera fase de estas actuaciones arrancó a mediados de noviembre del 2025 y esta segunda fase se espera que dure en torno a 3 meses y medio. Tal y como se anunció en el inicio de la primera fase, el tramo de la calle Lardero que une Gran Vía con la calle Vitoria discurrirá en plataforma única, con acceso de vehículos limitado a la circulación de bicicletas en los dos sentidos y con la circulación de vehículos motorizados permitida únicamente para el acceso a garajes en sentido norte-sur, así como a los vehículos de servicios.