Arsys se ve con "ventajas" competitivas "muy serias" dentro de Ionos tras su anuncio de reducción de plantilla

El CPO de Arsys y miembro del Consejo de Administración, Miguel Martínez - ARSYS
LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de Operaciones Técnicas y Plataforma del Grupo Ionos, Olof Sandstom, ha asegurado hoy que Arsys cuenta con "ventajas" competitivas "muy serias" dentro del grupo al que pertenece, Ionos, y que ha anunciado que reducirá su plantilla.
"Tenemos ventajas que son muy serias y el grupo ha contado con nosotros desde que empezamos en 2013", ha señalado Sandstom preguntado por los periodistas después de que la alemana Ionos hiciera pública su intención de reducir la cifra de sus empleados de los 3.800 actuales hasta 3.350.
Ni Sandstom ni el CPO de Arsys y miembro del Consejo de Administración, Miguel Martínez, han hablado de despidos. Han hablado en todo momento de un "Plan de Transformación con salidas voluntarias".
"Nadie ha lanzado ningún comunicado de que en Arsys se va a despedir a gente, ese comunicado no se ha lanzado lo que pasa es que, bueno, puede ser un titular fantástico pero no", ha aseverado Sandstom.
Pero, además, consideran que dentro de ese Plan de Transformación global la empresa riojana, en palabras de Martínez, es "la ubicación más competitiva del grupo" tanto en salarios como en estabilidad de la plantilla así cómo, ha considerado, "en calidad del trabajo".
"Entonces, pues bueno, a partir de ahí veremos cuáles son los planes del grupo", ha señalado. Se trata de un momento, además, ha indicado, en el que Arsys "está contratando gente".
Sandstom ha insistido en que lo que se "aborda" es un Plan de Transformación y ha añadido que se hace "para poder continuar creciendo". "Se está hablando de un programa voluntario, para poder adecuarnos a lo que viene", ha dicho.
"De lo que se habla es de hacer un programa de forma consensuada, de forma ordenada, hablando con todos los interlocutores y en el que no se va a hacer ningún disparate", ha añadido.
"Y aparte de eso tenemos que considerar que estamos haciendo un Plan de Formación y Adopción global de la IA, que eso afecta a todos los trabajadores, y todos los trabajadores que tenemos en Arsys estarán completamente adaptados al futuro", ha relatado.
Insistido en si se puede decir que no se va a despedir a nadie, Sandstom ha contestado: "Yo no te puedo decir si mañana va a ser salir el sol". Hay un plan, ha relatado, que incluye a España, Italia, Inglaterra, Polonia, Austria, Estados Unidos, y Filipinas.
"Y nosotros", por Arsys, "somos los más importantes", ha añadido Martínez. Y es que, ha continuado Sandstom: "La idea es que nos vamos a comer el mundo, entonces, tenemos que tener los mimbres donde son necesarios".