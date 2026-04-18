El artista logroñés David Schubert presenta 'Eléctrica', el primer adelanto de su próximo disco

El artista logroñés David Schubert presenta 'Eléctrica' - DAVID SCHUBERT

LOGROÑO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El joven artista logroñés David Schubert ha lanzado 'Eléctrica', el primer single de su próximo trabajo discográfico. Con este lanzamiento, el músico abre una nueva etapa creativa en la que profundiza en su identidad dentro del pop electrónico, marcando el inicio del camino hacia su segundo álbum, que verá la luz el próximo mes de octubre.

'Eléctrica' es una composición íntegra del propio artista, en la que vuelve a demostrar su capacidad para combinar sensibilidad lírica con sonidos electrónicos envolventes y bailables. En palabras del propio músico, "la canción gira en torno a la sensación de eternidad de los momentos nocturnos de disfrute y libertad, a esa idea de que lo que se vive en una noche puede quedarse suspendido en el tiempo, y a la certeza de que, pase lo que pase, siempre nos quedará bailar con los amigos".

La portada del single protagonizada por un rótulo de neón ha sido creada por el ilustrador y diseñador gráfico Neto Medina, artista mexicano afincado en La Rioja, aportando una identidad visual coherente con el universo del proyecto. Por su parte, el videoclip ha sido realizado por el propio David Schubert reforzando el carácter personal y multidisciplinar de la propuesta.

ELECTRÓNICA EMOCIONAL CON SELLO PROPIO

Con tan sólo 22 años, David Schubert -actual vendimiador de las fiestas de San Mateo de Logroño- se está consolidando como una de las voces emergentes del pop electrónico indie en La Rioja. Desde sus inicios en 2023, ha desarrollado un sonido propio que fusiona electrónica con instrumentos analógicos, abordando temáticas como el desamor, la frustración o la autoafirmación.

Su primer álbum, 'Nocturnidad' (2024), incluía temas como 'Bipolaridad' o 'La estrella que por ti nunca brilló', que conectaron con un público afín a su propuesta. Influenciado por artistas como La Casa Azul, Fangoria, Amaral o Miss Caffeina, su directo destaca por su energía y su capacidad de convertir cada concierto en una experiencia colectiva y emocional.

'Eléctrica' es el primero de varios adelantos que verán la luz en los próximos meses antes del lanzamiento del álbum completo. Este nuevo trabajo promete mostrar una evolución hacia sonidos más orientados a la pista de baile y una estética conceptual más definida, consolidando el crecimiento artístico de David Schubert y su posicionamiento dentro del panorama pop electrónico nacional.