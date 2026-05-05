ASDE Scouts La Rioja y Scouts MSC-MSR recibirán la 'Estrella de Europa 2026' el próximo 9 de mayo

Archivo - Miembros de diversas asociaciones de escultismo durante una actividad - MSC VALLADOLID - Archivo

LOGROÑO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño celebrará el próximo sábado, 9 de mayo, Día de Europa, con un acto central institucional en la plaza consistorial, destacando su vocación europeísta y el valor del municipalismo. En el acto se entregará la Estrella de Europa 2026 a ASDE Scouts La Rioja y Scouts MSC-MSR.

La cita tendrá lugar a las 12,00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Logroño, con motivo del Día de Europa -que se celebra cada 9 de mayo en conmemoración de la Declaración de Schuman- y que, además, este año coincide con el 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea (UE).

Además, ese mismo sábado se procederá a la entrega de los premios 'Europa en mis ojos' y 'Europa en tu objetivo', en la sala Gonzalo de Berceo de Logroño, a las 12,30 horas, a los que se han presentado 114 dibujos y 31 fotografías. El acto contará con la actuación del mago riojano ICEMAN.

Por último, la sala de Cámara (400 espectadores) de Riojaforum acogerá el viernes, 15 de mayo, a las 20,30, el espectáculo del monologuista Víctor Parrado. Las entradas son gratuitas y se pueden adquirirse presencialmente en el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) y la Gota de Leche, o telemáticamente en la web de Riojaforum.

SEMANA DE EUROPA

Desde 1996, el Ayuntamiento de Logroño celebra la Semana de Europa alrededor de la fecha elegida por los países de la Unión Europea como el Día de Europa: el 9 de mayo.

Desde el Consistorio recuerdan que fue un día 9 de mayo en 1950, cuando nació la Europa Comunitaria. Ese día en París, se convocó a la prensa en el Ministerio de Asuntos Exteriores francés para hacer pública "una comunicación de la mayor importancia".

Las primeras líneas de dicha comunicación, redactada por Jean Monnet y leída por Robert Schuman, Ministro francés de Asuntos Exteriores, expresan claramente la magnitud de la propuesta:

"La paz mundial sólo puede salvaguardarse mediante esfuerzos creadores proporcionados a los peligros que la amenazan. Con la puesta en común de las producciones de base y la creación de una Alta Autoridad cuyas decisiones vinculen a Francia, Alemania y los países que se adhieran a ella, esta propuesta establecerá los cimientos concretos de una federación europea indispensable para el mantenimiento de la paz".

Todo empezó ese día y, por eso, en la cumbre de Milán de 1985, los Jefes de Estado y de Gobierno europeos decidieron escoger el 9 de Mayo para celebrar el Día de Europa.

Desde entonces, celebrar ese Día es comprometerse a construir Europa. "Una Europa respetuosa con la identidad de los pueblos que la integran Una Europa en la que todos los ciudadanos nos sintamos "en casa". Una Europa unida y solidaria, guiada por el principio de que "lo que puede hacerse mejor en común, debe hacerse así".

"Una Europa que es camino de horizonte, hoy y mañana, quehacer colectivo El Ayuntamiento de Logroño, municipio europeo, invita a todos sus ciudadanos a sumarse a este quehacer, a celebrar el Día de Europa", explican desde el Ayuntamiento logroñés.