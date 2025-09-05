La Asociación de Academias de La Rioja presenta sus objetivos para el nuevo curso

LOGROÑO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pasado miércoles, en la Casa de los Periodistas, la Asociación de Academias de La Rioja (ADA Rioja), acompañada por la concejala del Ayuntamiento de Logroño Laura Rivas, celebró un acto en el que, además de presentarse después de su elección electoral, la nueva Junta explicó, tanto a socios actuales como potenciales, el plan de trabajo que ha programado para los próximos meses.

La Presidenta de ADA, Pilar Cuartero, reivindicó que estos centros constituyen un "complemento indispensable del sistema educativo, por lo que tenemos la mejor disposición para colaborar con la Administración y los centros de formación reglada para cubrir las necesidades de los alumnos y sus familias".

Después de recordar que sus socios ofrecen soluciones "formativas, en aspectos curriculares y extracurriculares, y también de conciliación laboral-familiar" a más de 20.000 usuarios, la Junta presentó un itinerario de objetivos que se proponen desarrollar en el corto y medio plazo. Destacaron, con carácter más inmediato, la apertura de una canal de interlocución con la Consejería de Educación y la emisión de un certificado de calidad homologable para combatir la competencia desleal y el intrusismo profesional.

También anunciaron que están elaborando una propuesta de deducción fiscal en el tramo autonómico del IRPF para que las familias puedan desgravarse las cuotas de las academias y un plan de bonos específicamente destinados a subvencionar su actividad.

ADA representa a los profesionales y empresas del sector de la enseñanza y formación no reglada de La Rioja. Reúne a cuarenta centros que, distribuidos por diferentes municipios de la Comunidad, ofrecen formación en artes plásticas, audiovisuales, danza, teatro, música, idiomas, tecnología, refuerzo escolar u oposiciones. Pilar Cuartero concluyó el acto animando a que más academias se inscriban en la asociación, apelando a una cita de R. Satoro: "Individualmente somos una gota de agua, pero, juntos, somos el mar". Toda la información puede consultarse en https://adarioja.org