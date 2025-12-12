Asociación Centros Educación Infantil de Primer Ciclo de La Rioja impulsa una nueva campaña de recogida de alimentos

La Asociación de Centros de Educación Infantil de Primer Ciclo de La Rioja impulsa una nueva campaña de recogida de alimentos a favor de la Cocina Económica - FER

La Asociación de Centros de Educación Infantil de Primer Ciclo de La Rioja (ACEI), integrada en la FER, pone en marcha un año más su ya tradicional Campaña de Recogida de Alimentos destinada a apoyar la labor social que desarrolla la Cocina Económica de Logroño. La iniciativa se desarrollará del 15 al 17 de diciembre de 2025 en los distintos centros asociados.

El objetivo de la campaña es movilizar a las familias y a la ciudadanía en general para colaborar con productos no perecederos que permitan a la Cocina Económica reforzar su atención a las personas y familias en situación de vulnerabilidad, especialmente en estas fechas navideñas.

La recogida se llevará a cabo en cada uno de los Centros de Educación Infantil asociados que decidan participar. Posteriormente, el jueves 18 de diciembre, personal autorizado de la Cocina Económica visitará cada centro para la recogida de los alimentos.

Desde la Cocina Económica se recomienda la aportación de los siguientes productos:

Aceite de oliva y de girasol Legumbres secas Conservas (sardinas, atún, calamares, mejillones, patés, fruta enlatada*) Dulces navideños El sector destaca la importancia de la implicación de las familias en este tipo de acciones solidarias, que "no solo contribuyen a ayudar a quienes más lo necesitan, sino que también fomentan valores de empatía, cooperación y responsabilidad social desde las primeras etapas educativas".

Con esta campaña, la Asociación reafirma su compromiso con la comunidad riojana y con las iniciativas sociales que buscan garantizar el bienestar de las personas más desfavorecidas