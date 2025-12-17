La Asociación de Centros de Educación Infantil de Primer Ciclo de La Rioja recoge alimentos para la Cocina Económica - ASOCIACIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRI

LOGROÑO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Centros de Educación Infantil de Primer Ciclo de La Rioja (ACEI), integrada en la FER, hace balance de su Campaña de Recogida de Alimentos destinada a apoyar la labor social de la Cocina Económica de Logroño. La iniciativa se desarrollado del 15 al 17 de diciembre de 2025 en los distintos centros asociados.

Como es tradicional, el objetivo de la campaña ha sido movilizar a las familias y a la ciudadanía en general para colaborar con productos no perecederos que permitan a la Cocina Económica reforzar su atención a las personas y familias en situación de vulnerabilidad, especialmente en estas fechas navideñas.

La recogida se ha llevado a cabo en cada uno de los Centros de Educación Infantil asociados.

Los centros de educación han recogido de las familias estos productos:

Aceite de oliva y de girasol Legumbres secas Conservas (sardinas, atún, calamares, mejillones, patés, fruta enlatada...) Dulces navideños

El sector destaca la importancia de la implicación de las familias en este tipo de acciones solidarias, que "no solo contribuyen a ayudar a quienes más lo necesitan, sino que también fomentan valores de empatía, cooperación y responsabilidad social desde las primeras etapas educativas".

Con esta campaña, la Asociación subraya su compromiso con las personas más desfavorecidas.

Los centros de educación infantil de Primer Ciclo 0-3 años participantes son los siguientes: A Gatas, Arco iris, Caramelo, Colorín Colorado, El Parque, La Casita de Coco, La Noria, Luna Lunera, Nanny's y Olyma.